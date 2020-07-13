Fan tích cực quyên góp chống lũ nhưng Tiêu Chiến lại làm ngơ: Netizen xứ Trung nói gì?

Sao quốc tế 13/07/2020 10:23

Trước hành động đầy nhân văn của người hâm mộ, nam diễn viên Tiêu Chiến không hề có bất kỳ động thái nào trên Weibo.

Sau vụ việc AO3, nam diễn viên Tiêu Chiến suýt mất cả sự nghiệp vì hành động quá khích của người hâm mộ. Chính vì vậy, đứng trước những việc làm của fan, ngôi sao “Trần Tình Lệnh” luôn giữ thái độ im lặng.

Mới đây, trạm từ thiện mang tên Tiêu Chiến do người hâm mộ sáng lập đã phát động phong trào quyên góp chống lũ. Theo đó, chỉ sau 4 giờ kêu gọi, số tiền thu về đã gần 520 nghìn NDT. Đến ngày 12/7, con số này đã vượt mốc 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng).

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Trạm từ thiện mang tên Tiêu Chiến tích cực kêu gọi quyên góp - Ảnh: Internet

Được biết, tất cả số tiền quyên góp sẽ dùng để mua mền, túi ngũ cốc, dầu, lều và các vật dụng cứu trợ cho thiên tai lũ lụt. Đây được xem là hành động vô cùng nhân văn và có ý nghĩa lớn trong công tác phòng chống thiên tai. Mặc dù không có lời kêu gọi từ Tiêu Chiến nhưng người hâm mộ vẫn chủ động tích cực làm việc thiện giúp ích cho cộng đồng.

Tuy nhiên, fandom làm việc tốt là thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề có bất kỳ động thái khen ngợi nào dù người được hưởng tiếng thơm chính là nam diễn viên. Một lần nữa, sự im lặng của Tiêu Chiến đã bị netizen xứ Trung chỉ trích, mỉa mai là thần tượng bù nhìn.

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Tiêu Chiến không đả động gì đến hành động của fan trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Fan làm tốt thì mình hưởng nhưng fan gây họa lại trốn tránh. Thần tượng bù nhìn à?

- Sao cậu ta nhu nhược thế nhỉ, ngay cả hành động đơn giản như động viên fan còn không dám…

- Dù sao Tiêu Chiến cũng khó xử, lần trước fan gây họa thì cậu ta lại im lặng, nay fan làm chuyện tốt nếu lên tiếng sẽ bị mỉa mai nhiều hơn.

- Fan đóng góp 1 triệu NDT còn cậu ta lại im hơi lặng tiếng.

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