BXH sao Cbiz tuần cuối tháng 6: Tiêu Chiến giữ vững vị thế, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh tụt hạng

Sao quốc tế 10/07/2020 10:29

Trong 4 tuần liên tiếp, Tiêu Chiến liên tục đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên Hoa ngữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 6 (từ ngày 22/6 đến ngày 28/6). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc. Những chỉ số này sau khi được tích lũy sẽ cho ra kết quả được công bố hàng tuần đến khán giả.

Ở bảng xếp hạng nam diễn viên, Tiêu Chiến, Vương Nhất BácNhậm Gia Luân cùng nhau giữ vững thứ hạng. Được biết, đây là tuần thứ tư liên tiếp mỹ nam “Trần Tình Lệnh” đứng đầu bảng xếp hạng.

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Huynh đệ 'Trần Tình Lệnh' theo sát nhau trên bảng xếp hạng - Ảnh: Internet

Sắp tới, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ có một cuộc cạnh tranh thứ hạng khi "Hữu phỉ" và "Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn" cùng lên sóng.

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BXH nam diễn viên - Ảnh: Internet

Top 10 bảng xếp hạng sao nam có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 6:

  1. Tiêu Chiến
  2. Vương Nhất Bác
  3. Nhậm Gia Luân
  4. Đặng Luân
  5. Chu Nhất Long
  6. La Vân Hi
  7. Đinh Vũ Hề
  8. Lý Hiện
  9. Trương Nhược Quân
  10. Lý Thần

Về phần nữ diễn viên, Địch Lệ Nhiệt Ba giành được vị trí quán quân, đẩy Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử xuống hạng 3 và 5. Trong khi đó, Dương Mịch leo lên đứng vị trí thứ 2.

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BXH nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Top 10 bảng xếp hạng sao nữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 6:

  1. Địch Lệ Nhiệt Ba
  2. Dương Mịch
  3. Triệu Lệ Dĩnh
  4. Lý Thấm
  5. Dương Tử
  6. Trịnh Sảng
  7. Cúc Tịnh Y
  8. Tần Lam
  9. Lý Nhất Đồng
  10. Quan Hiểu Đồng
Từ khóa:   Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Nhậm Gia Luân

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