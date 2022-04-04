Là một trong những nữ diễn viên trẻ mới nổi trong khoảng thời gian gần đây của Cbiz . Tuy nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhiều với hình ảnh là diễn viên nhưng khả năng diễn xuất của cô đang không được người hâm mộ đánh giá cao. Bằng chứng là có đến 80% phim truyền hình mà Cúc Tịnh Y đảm nhận vai nữ chính đều bị khán giả đánh giá dở tệ, rating kém. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị một số bộ phận fan chỉ ra việc lạm dụng thế thân một cách vô tội vạ của mình.

Dù nhận phải những lời chỉ trích từ phía dư luận về việc lạm dụng diễn viên đóng thế, Cúc Tịnh Y vẫn chứng nào tật nấy, sang đến bộ Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, cô nàng dùng hẳn 5 thế thân cho bằng chị bằng em.Hành động của cô nàng xinh đẹp đã thật sự gây 'ngứa mắt' cho một số bộ phận fan hâm mộ khi họ đều cho rằng cô chỉ đang cố làm 'màu' và thật sự không có chuyên môn để làm diễn viên.

Khả năng diễn xuất của nữ diễn viên 38 tuổi đang là dấu chấm hỏi lớn với khán giá

Trong số những người góp mặt trong danh sách này, Đường Yên có lẽ là cái tên khiến netizen phải hoài nghi về khả năng diễn xuất của mình. Đơn giản như việc đã ở độ tuổi 38, nữ diễn viên vẫn thường hay chọn cho mình những vai diễn 'ngốc bánh ngọt'. Việc chọn vai của mỹ nhân này khiến sự nghiệp của cô không mấy khả quan.

Yến Vân Đài là bộ phim gần nhất mà Đường Yên tham gia, sự việc còn nghiêm trọng hơn khi người hâm mộ phát hiện cô nàng đi đóng phim như đi 'du lịch' . Không ít lần trong phim, những cảnh quay đơn giản như đi, đứng, chạy,...nữ diễn viên đều sử dụng người đóng thế. Việc làm của cô khi đó đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía người mộ, họ còn cho rằng nữ diễn viên đã vi phạm đạo đức trong nghề nghiệp.

Angela Baby

Nữ diễn viên Angela Baby

Được coi là bà trùm trong những bà trùm sử dụng diễn viên đóng thế. Nhiều netizen còn để lại ý kiến chế nhạo các nữ diễn viên hay lạm dụng 'thế nhân' vẫn phải còn học hỏi, bắt chước Angela Baby về việc vào đoàn phim dưỡng thai hay không.

Khi quay Cô Phương Bất Tự Thưởng, Angela Baby đang mang thai con đầu lòng. Với lý do sức khỏe, ngoại trừ những cảnh quay cận mặt thì những cảnh quay khác hầu như tất cả đều được cô nàng sử dụng người đóng thế cho mình. Nữ diễn viên khi đó đã phải nhận vô số lời chỉ trích từ phía người hâm mộ khi họ đều cho rằng cô đã không chuyên nghiệp trong quá trình làm việc và việc vẫn nhận tiền từ phía đoàn phim là không xứng đáng.

Dương Mịch

Nữ diễn viên Dương Mịch

Được biết đến là bà hoàng 'Rating' với các tác phẩm điện ảnh hay trong quá khứ, chính vì vậy việc mà Dương Mịch cũng xuất hiện trong danh sách này là đều mà chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên. Tuy nhiên, thực tế thì có giai đoạn mỹ nhân họ Dương sử dụng diễn viên đóng thế quá mức cần thiết trong những cảnh quay hết sức đơn giản.

Phù Dao là phim truyền hình mà Dương Mịch tham gia đã lâu. Trong nhiều phân cảnh, khán giả sẽ thấy được nhân vật nữ chính không phải là Dương Mịch mà là một diễn viên đóng thế nào đó. Nữ diễn viên cũng đã lên tiếng giải thích về vấn đề này khi cô cho rằng người đóng thế chỉ chỉ phối hợp với đạo diễn để kiểm tra góc máy và kỹ thuật trước khi cô vào diễn.

Đối với những lớp nghệ sĩ gạo cội trước đây, họ luôn hết mình vì sự nghiệp, kính nghiệp với nghề. Còn thế hệ sao Hoa ngữ mới thì thường bị chê bai về diễn xuất. Thậm chí, một số nữ diễn viên còn không cho thấy mình có thể diễn xuất mà chỉ đơn giản nhờ vào nhan sắc mới được nhận vào đóng phim. Chính vì vậy, mà nền điện ảnh Trung Quốc đang ngày càng đi xuống trong mắt công chúng.





