Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7'

Sao quốc tế 20/12/2023 11:47

Những hình ảnh mới nhất của Dương Tử tại trường quay đã khiến nhiều người hâm mộ có một dịp để 'rửa mắt'.

Sau thành công của dự án 'đại bạo' mùa hè - Trường Tương Tư, có thể nói Dương Tử ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong làng giải trí. Các dự án phim chờ chiếu của nàng tiểu hoa khiến khán giả vô cùng mong ngóng, đơn cử là Trường Tương Tư phần 2, Thừa Hoan Ký và Muốn Mãi Mãi Yêu.

Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 1
Dương Tử ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong làng giải trí.

Vừa qua, nàng tiểu hoa hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ đã có mặt tại đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) để tham gia ghi hình chương trình Xin Chào Thứ 7. Được biết, cô nàng có mặt để tuyên truyền cho bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu - sắp lên sóng. Buổi ghi hình này còn có mặt của Phạm Thừa Thừa và Ngụy Đại Huân.

Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 2
Nàng tiểu hoa hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ đã có mặt tại đài truyền hình Hồ Nam để tham gia ghi hình chương trình Xin Chào Thứ 7.
Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 3

Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 4

Buổi ghi hình này còn có mặt của Phạm Thừa Thừa và Ngụy Đại Huân.

Tại đây, Dương Tử gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo vô cùng trẻ trung, năng động và sành điệu. Khác hẳn phong cách điệu đà, dịu dàng trước đây của cô.

Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 5

Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 6
Dương Tử gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo vô cùng trẻ trung, năng động.

Theo đó, nữ diễn viên chọn cho mình một chiếc quần jean túi hộp, kết hợp cùng áo khoác lông màu vàng, bên trong là một chiếc áo đen, vừa năng động vừa bắt mắt. Ngoài ra, nhan sắc Dương Tử cũng được khen tươi tắn, trẻ trung 'thăng hạng' hơn nhiều.

Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 7

Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 8

Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 9

Nữ diễn viên chọn cho mình một chiếc quần jean túi hộp, kết hợp cùng áo khoác lông màu vàng, bên trong là một chiếc áo đen

Có thể nói, Dương Tử là một trong những sao nữ Cbiz thu hút nhiều chú ý về nhan sắc mỗi khi xuất hiện. Trước đây, nữ diễn viên luôn bị netizen chê bai ngoại hình, thế nhưng thời gian gần đây, Dương Tử so với quá khứ đã lên hương visual và chỉn chu hơn về mặt ngoại hình nên nhận về nhiều lời khen. Bằng chứng rõ ràng ở việc cô được mời tham dự tuần lễ thời trang Paris, hay tỏa sáng trong những bộ trang phục, trang sức cao cấp.

Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 10
Dương Tử là một trong những sao nữ Cbiz thu hút nhiều chú ý về nhan sắc mỗi khi xuất hiện. 
Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 11
Cô lên hương visual và chỉn chu hơn về mặt ngoại hình.
Dương Tử khoe nhan sắc trẻ trung đẳng cấp tại buổi ghi hình 'Xin Chào Thứ 7' - Ảnh 12
Nữ diễn viên tỏa sáng trong những bộ trang phục, trang sức cao cấp.
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