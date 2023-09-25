Dương Tử gây choáng khi xuất hiện với nhan sắc trong veo, chiếm trọn spotlight tại buổi đóng máy Thừa Hoan Ký

Xuất hiện tại buổi đóng máy phim Thừa Hoan Ký, Dương Tử khiến dân tình mê mẩn khi khoe nhan sắc trong veo.

Dương Tử sinh năm 1992, là một trong những tiểu hoa xuất sắc nhất lứa 90 với sự nghiệp diễn xuất đáng mơ ước. Nữ diễn viên bật lên nhờ Hoan Lạc Tụng và thành công "phi thăng" lên hàng đỉnh lưu nhờ siêu phẩm cổ trang Hương Mật Tựa Khói Sương cùng Cá Mực Hầm Mật. Bên cạnh đó, Dương Tử cũng là cái tên nóng bỏng tay thời gian gần đây sau khi Trường Tương Tư phát sóng, giúp nữ diễn viên càng thêm củng cố được địa vị của bản thân trong làng giải trí.

Tuy nhiên, về phần nhan sắc thì cô lại không được đánh giá cao. Ấy vậy mà mới đây, nàng tiểu hoa đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi khoe nhan sắc trong veo của mình tại buổi đóng máy phim Thừa Hoan Ký. Cụ thể, bộ phim Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã chính thức đóng máy. Cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng khi lần đầu tiên hợp tác cùng nhau. Đặc biệt, nhan sắc của Dương Tử trong buổi đóng máy phim khiến bao người phải xuýt xoa khen ngợi.

Đặc biệt, nhan sắc của Dương Tử trong buổi đóng máy phim khiến bao người phải xuýt xoa khen ngợi. Tại đây, Dương Tử diện một chiếc áo trễ vai màu xanh, mái tóc dài buông xõa làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Nhan sắc trong veo của Dương Tử được ví như tình đầu quốc dân khiến bao chàng trai mê đắm. Có thể thấy, nhan sắc của nữ chính Thừa Hoan Ký đã thăng hạng rất nhiều so với trước đây. Dương Tử diện một chiếc áo trễ vai màu xanh, mái tóc dài buông xõa làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Nhan sắc trong veo của Dương Tử được ví như tình đầu quốc dân khiến bao chàng trai mê đắm. Nhan sắc của nữ chính Thừa Hoan Ký đã thăng hạng rất nhiều so với trước đây. Thừa Hoan Ký dựa trên tiểu thuyết kinh điển của Diệc Thư. Nữ chính Mạch Thừa Hoan - một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước. Từ nhỏ, cô đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách ưu tú, sau khi tốt nghiệp đại học đã thuận lợi vào cơ quan nhà nước. Mọi thứ diễn ra bình thường và ổn định khi cô chuẩn bị kết hôn với bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả. Thừa Hoan Ký dựa trên tiểu thuyết kinh điển của Diệc Thư. Bộ phim có sự xuất hiện của Dương Tử và Hứa Khải. Bất ngờ xảy ra, người mẹ nhọc nhằn hiền hậu thường ngày đột ngột thay đổi thái độ và yêu cầu phải có một đám cưới long trọng cho con gái. Thừa Hoan hiếu thảo phải rơi vào rạn nứt giữa mẹ đẻ và nhà chồng. Trải qua sự đấu tranh, tưởng rằng mọi thứ có thể lắng xuống thì phía nhà chồng lại gặp biến cố, đám cưới phải hoãn lại...

Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã chính thức đóng máy.

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