Đúng người đúng thời điểm: Cặp đôi Stranger Things khiến fan quốc tế điên đảo vì hợp từ trong phim ra đến đời thực

Sao quốc tế 18/06/2022 23:49

Sau khi Stranger Things ra mắt vào tháng 7 năm 2016, Charlie Heaton và Natalia Dyer đã mang mối tình lãng mạn của họ từ màn ảnh ra thế giới thực.

Ngay từ thời điểm 6 năm về trước, Charlie Heaton và Natalia Dyer đã bắt đầu phát những tín hiệu đầu tiên về mối quan hệ vô cùng thân thiết giữa 2 người. Cộng đồng mạng đã vô cùng phấn khích với từng động tĩnh của cặp đôi này sau khi xem xong mùa 1 của Stranger Things.

 

Đúng người đúng thời điểm: Cặp đôi Stranger Things khiến fan quốc tế điên đảo vì hợp từ trong phim ra đến đời thực - Ảnh 1
Hai nhân vật do Natalie Dyer và Charlie Heaton trong Stranger Things “suýt” trở thành người yêu bởi gặp nhiều biến cố. 

Thế nhưng, điều đó đã không thể ngăn cản Charlie Heaton cảm mến Natalie Dyer ngay trên trường quay. Cả hai chính thức tay trong tay từ năm 2016 ngay sau khi mùa đầu của Stranger Things lên sóng. 

Đúng người đúng thời điểm: Cặp đôi Stranger Things khiến fan quốc tế điên đảo vì hợp từ trong phim ra đến đời thực - Ảnh 2
Trước buổi ra mắt phần 4, người đồng sáng tạo Matt Duffer đã cân nhắc về cách Jonathan và Nancy kết hợp các đối tác ngoài đời thực của họ lại với nhau. “Buổi thử vai đầu tiên đó, chúng tôi đã nhận thất phản ứng hóa học của Heaton và Natalia” nhà sản xuất cho biết.

Cho rằng cả hai cùng trải qua những trải nghiệm giống nhau, Dyer thừa nhận rằng họ có một sự hiểu biết chung khó có thể mô tả và tái tạo.

Đúng người đúng thời điểm: Cặp đôi Stranger Things khiến fan quốc tế điên đảo vì hợp từ trong phim ra đến đời thực - Ảnh 3
Đối với mùa mới nhất của Stranger Things, Dyer và Heaton trở lại với vai nhân vật của họ là Nancy Wheeler và Jonathan Byers, những người đã là bộ đôi được người hâm mộ yêu thích kể từ đầu loạt phim.

Ngoài một số mối đe dọa mới đang rình rập, cặp đôi cũng phải đối mặt với một số thay đổi mới trong cuộc sống của họ, bao gồm cả việc tốt nghiệp trung học và quản lý mối quan hệ đường dài của họ.

Đúng người đúng thời điểm: Cặp đôi Stranger Things khiến fan quốc tế điên đảo vì hợp từ trong phim ra đến đời thực - Ảnh 4
Charlie Heaton cho biết anh và bạn gái đồng cảm với nhau trong nhiều thứ do cùng làm việc trong ngành công nghiệp giải trí

Charlie Heaton từng hẹn hò với một cô nàng hơn tuổi và họ đã có với nhau một cậu con trai. Khi đứa bé được sinh ra lại là lúc cặp đôi chia tay. Charlie đã cố gắng đi kiếm tiền để nuôi em bé, anh chàng đã làm tất cả, kể cả việc thử giọng cho series Stranger Things.

Đúng người đúng thời điểm: Cặp đôi Stranger Things khiến fan quốc tế điên đảo vì hợp từ trong phim ra đến đời thực - Ảnh 5
Giờ đây, Charlie không chỉ nhận được vai diễn mà nhờ series này anh ấy còn gặp được cô người yêu hiện tại, Natalia Dyer và đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình!

Nếu là fan cứng của Stranger Things – một trong những series đình đám nhất của Netflix thì chắc hẳn bạn không thể bỏ qua câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy sóng gió của Nancy và Jonathan do bộ đôi Charlie Heaton và Natalia Dyer. 

Đúng người đúng thời điểm: Cặp đôi Stranger Things khiến fan quốc tế điên đảo vì hợp từ trong phim ra đến đời thực - Ảnh 6
Cả hai thường cùng xuất hiện trước truyền thông và trên màn ảnh. Netizen cho rằng cặp đôi khá nghiệm túc trong chuyện tình cảm và dự đoán sẽ tiến tới hôn nhân ngoài đời. 

 *Tổng hợp từ nhiều nguồn

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Từ khóa:   stranger thing Charlie Heaton

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