Dọn khỏi nhà chung, Song Hye Kyo thuê hẳn villa xa xỉ bậc nhất Hàn Quốc, trở thành hàng xóm với dàn sao hạng A

Mới đây, thông tin về nơi ở mới của nữ diễn viên Song Hye Kyo tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của netizen xứ Hàn.

Ngày 17/7, Song Joong Ki và nữ diễn viên Song Hye Kyo đã chính thức dọn khỏi nhà chung ở Gyeongridan (quận Yongsan, Seoul). Được biết, cả hai sẽ ở riêng trong khoảng thời gian xử lý thủ tục ly hôn.

Cặp đôi đã chính thức dọn ra ở riêng - Ảnh: Internet

Theo đó, truyền thông Hàn tiết lộ Song Hye Kyo sẽ chuyển đến villa mới tại UN Village. Đây được xem là một trong những khu villa bậc nhất tại Hàn Quốc và nổi tiếng với cả người hâm mộ toàn châu Á. Bởi lẽ, đây là nơi sinh sống của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng “xứ kim chi”.

Khu villa tại UN Village mà Song Hye Kyo sẽ chuyển đến - Ảnh: Internet

Nếu dọn đến UN Village, nữ diễn viên Song Hye Kyo sẽ là hàng xóm của Suga (BTS), T.O.P và Taeyang (Big Bang), Baekhyun (EXO), nữ diễn viên Lee Young Ae, Shin Min Ah, Han Hyo Joo, Ha Ji Won, Park Ye Jin, Lee Hyori…

Song Hye Kyo sẽ trở thành hàng xóm với các ngôi sao hạng A - Ảnh: Internet

Được biết, giá khởi điểm của một căn hộ villa ở UN Village là 3 tỷ KRW (khoảng 60 tỷ VNĐ), nhà mới xây sẽ rơi vào tầm 10 tỷ KRW (197 tỷ VNĐ). Nếu muốn thuê nhà ở đây, người thuê bắt buộc phải trả trước một khoản tiền tương ứng với 50% đến 80% giá trị thị trường. Theo đó, giá thuê ở UN Village khoảng từ 900 nghìn USD (khoảng 20,8 tỷ VNĐ) đến 2,7 triệu USD (62,5 tỷ VNĐ).

UN Village nổi tiếng xa xỉ bậc nhất tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Ngày 26/6, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo lên Tòa án gia đình Seoul. Tin tức này đã khiến làng giải trí châu Á chấn động, người hâm mộ bàng hoàng chứng kiến chuyện tình cổ tích của cả hai đi đến cái kết không thể đau buồn hơn. Hiện tại, cả hai đang chờ hoàn thành thủ tục ly hôn.

Hé lộ nguyên nhân khiến Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn, phải chăng vì người thứ 3? Thông tin cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn sau 2 năm chung sống đang khiến cả làng giải trí châu Á chấn động, cổ tích cuối cùng vẫn không có thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/don-khoi-nha-chung-song-hye-kyo-thue-han-villa-xa-xi-bac-nhat-han-quoc-tro-thanh-hang-xom-voi-dan-sao-hang-a-331556.html