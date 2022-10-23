'Đoàn Dự' thị phi nhất màn ảnh gọi tên Trần Hạo Dân: Đời tư bê bối, nhan sắc xuống cấp và đóng toàn phim 'rác'

Nào ngờ, Trần Hạo Dân đã xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc khi karaoke năm 1992, thậm chí anh chàng còn mở ra cho mình một con đường tiến thân vào showbiz. Vào năm 1995, Trần Hạo Dân ký hợp đồng đồng âm nhạc với công ty Stars Record, sau đó không lâu thì trở thành diễn viên độc quyền của đài TVB.

Trần Hạo Dân vốn chưa từng nghĩ có ngày sẽ trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhờ ngoại hình tuấn tú, trong một lần đi dạo phố, chàng sinh viên ngành tài chính bất ngờ được một quá karaoke mời đóng clip minh họa.

Vào năm 1997, nhờ vai diễn Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ, Trần Hạo Dân đã nổi tiếng khắp toàn châu Á, khiến nam diễn viên vụt sáng thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu TVB. Sau đó, Trần Hạo Dân còn "thừa thắng xông lên" với loạt vai diễn đáng chú ý như Na Tra trong Đát Kỷ Trụ Vương, hay Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký 2.

Dẫu từng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, Trần Hạo Dân lại là một nghệ sĩ "lắm tài nhiều tật". Vào năm 2011, nam diễn viên bị bắt gặp cưỡng hôn Trần Gia Hằng khi đang say, báo chí đã chụp lại tới 150 bức ảnh cho sự việc này. Điều đáng nói là khi này tài tử họ Trần đã kết hôn cùng Tưởng Lệ Sa và vợ anh đang mang thai.

Sự việc này khiến Trần Gia Hằng bị tổn thương tâm lý và anh cũng bị công chúng chỉ trích thậm tệ. Sau đó, vợ chồng Trần Hạo Dân phải mở họp báo xin lỗi nữ diễn viên trẻ.

Cũng trong năm 2011, Chung Hân Đồng đã lên tiếng tố cáo Trần Hạo Dân thường xuyên quấy rối cô, nhiều lần đập cửa phòng khi cô đã say rượu, không tỉnh táo. Mới đây nhất, Trần Hạo Dân đã khiến khán giả tức giận khi chế giễu nhân vật Vương Bảo Xuyến - một người phụ nữ kiên trung và tảo tần trong văn hóa Trung Quốc.

Kèm với sự thụt lùi về danh tiếng, Trần Hạo Dân những năm gần đây cũng liên tục gây thất vọng bởi nhan sắc khác lạ của mình. Ngoài 50 tuổi, nam diễn viên phải dùng đến sự can thiệp của dao kéo để duy trì ngoại hình của mình. Tuy vậy, việc này lại khiến cho khuôn mặt của anh bị đơ cứng, thậm chí là mất đi các đường nét vốn có.

Bên cạnh đó, việc ít được mời đóng trong các tác phẩm lớn cung khiến Trần Hạo Dân không có nhiều sự lựa chọn kịch bản. Nam tài tử thời gian qua xuất hiện nhiều trong các bộ phim "rác" và bị đánh giá thấp.