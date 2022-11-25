Điểm mặt 4 nam chính ngôn tình là 'bạn trai trong mơ' của hội chị em: toàn học bá, lại còn cưng chiều người yêu

Trong phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trần Phi Vũ đảm nhiệm vai Lý Tuân, chàng trai thiên tài với thành tích thi đại học đứng đầu toàn tỉnh. Anh là người lý trí, lạnh lùng, thường xuyên khiến người khác tức giận với những câu nói móc mỉa sâu cay.

Tuy nhiên với Chu Vận (Trương Tịnh Nghi), Lý Tuân lại dành sự quan tâm đặc biệt, luôn quan tâm chăm sóc cô nàng. Chàng thủ khoa Lý có tính cách ngang tàng, cao ngạo nhưng lại thâm tình, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.

Tuy lạnh lùng là thế nhưng đối với crush lại rất lãng mạn. Anh thể hiện những biểu cảm tinh tế, lén giúp đỡ, luôn nghĩ đến và dành tình cảm đặc biệt cho Chu Vận - cô tiểu thư mọt sách, ngây thơ. Chính vì vậy, nhân vật Lý Tuân được nhiều người yêu thích.

Chu Tư Việt - Bí Mật Nơi Góc Tối

Nam chính Chu Tư Việt là một thiên tài toán học của trường, chàng trai có ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt nên được rất nhiều bạn nữ hâm mộ. Chu Tư Việt bề ngoài lạnh lùng nhưng lại dành sự ôn nhu, quan tâm đặc biệt, bảo vệ, dịu dàng với cô bạn Đinh Tiễn cùng bàn ngốc nghếch của mình.

Vẻ ngoài điển trai, ấm áp đã giúp Trần Triết Viễn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Nhiều người phải thốt lên rằng: "Thanh xuân của nợ chúng ta một Chu Tư Việt ôn nhu như thế!".

Tưởng Chính Hàn - Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời nói về mối tình từ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường cho tới lễ đường ngọt ngào và hạnh phúc. Nam chính là Tưởng Chính Hàn (Vương An Vũ) – một hot boy đam mê công nghệ, mải mê kiếm tiền mà lơ là học hành.

Vẻ ngoài điển trai không góc chết này của nam chính đã khiến hội chị em đứng ngồi không yên. Dù lạnh lùng như băng, nhưng mỗi khi đi cùng nữ chính thì luôn nở nụ cười ngọt ngào, ấm áp. Cùng với đó là ánh mắt đầy yêu thương mà Tưởng Chính Hàn dành cho Lâm Hy (Hướng Hàm Chi) khiến ai cũng muốn trở thành Lâm Hy để một lần được trải nghiệm cảm xúc nồng cháy ấy.

Khác với những nam thần học bá của các tác phẩm thanh xuân vườn trường khác, Tưởng Chính Hàn có thể được xem là "cá biệt nhất". Bởi lẽ, anh chàng chỉ đặc biệt giỏi IT và các môn tự nhiên như Toán. Ngay cả việc thi Đại học Kinh Hoa, anh Chính cũng không chắc mình sẽ đậu được nên đã lựa chọn đi "đường tắt" bằng việc tham gia cuộc thi IT cấp quốc gia để được tuyển thẳng vào trường.

Hàn Thương Ngôn - Cá Mực Hầm Mật

Hàn Thương Ngôn (Lý Hiện đảm nhận) là một nam chính lạnh lùng, gương mặt hơi khó ở nhưng lại vô cùng đáng yêu khi rơi vào lưới tình. Dưới sự theo đuổi nhiệt tình của Đồng Niên (Dương Tử), cuối cùng thì chàng trai khô khan cũng biết yêu, hết mực nuông chiều bạn gái của mình.

Tuy còn nhiều ý kiến xung quanh việc diễn xuất của Lý Hiện, nhưng với gương mặt điển trai, body 6 múi cùng nét nhíu mày lạnh lùng đặc trưng, nhiều người vẫn cho rằng nam diễn viên rất hợp với vai diễn Lý Hiện. Việc tham gia diễn xuất trong phim Cá Mực Hầm Mật cũng đã khiến cho danh tiếng của Lý Hiện ngày càng nổi bật hơn.