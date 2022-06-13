Địch Lệ Nhiệt Ba 'trên cơ' Dương Tử khi tranh vai trong dự án mới dù liên tục bị chê diễn dở?

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang cạnh tranh để giành được vai chính trong một dự án phim hiện đại được đầu tư "khủng".

Trong dàn Hoa đán thuộc thế hệ 9X, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chính là hai cái tên nhận được sự chú ý hơn cả. Có thể nói, 2 gương mặt nhau luôn "so kè" nhau trên mọi phương diện từ nhan sắc đến thành tích. Mới đây, còn có thông tin 2 sao nữ này đang cạnh tranh nhau để giành vai chính trong một dự án phim hiện đại được đầu tư khủng.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chính là hai cái tên nhận được sự chú ý hơn cả trong dàn tiểu hoa 9X - Ảnh: Internet

Cụ thể, một bộ phim cấp S+ có tên Thác Liệu đang tiếp xúc với cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, vì vậy cả hai diễn viên này đang cố gắng để được nhận vai. Nếu xét về khả năng diễn xuất, Dương Tử có lợi thế hơn hẳn, nhưng "mỹ nữ Tân Cương" mới là người được khán giả ủng hộ nhiều hơn.

Nguyên nhân cho việc này là vì Địch Lệ Nhiệt Ba có dung mạo vô cùng hợp với các tạo hình hiện đại. Mới đây nhất có thể kể đến hai vai diễn là Chu Phóng trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay và Kiều Tinh Tinh ở Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đều được khán giả khen ngợi hết lời về tạo hình.

So với Dương Tử, visual của Địch Lệ Nhiệt Ba được nhận xét là hợp với phim hiện đại hơn - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Dương Tử lại được nhận xét là chỉ phù hợp với các tạo hình cổ trang như trong Hương Mật Tựa Khói Sương, Trầm Vụn Hương Phai… mà thôi. Minh chứng là 2 bộ phim hiện đại gần đây của cô đều thất bại thảm hại, khiến cho công chúng không còn lòng tin vào cô nữa.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- "1 phiếu cho Nhiệt Ba, còn Dương Tử chỉ ủng hộ đóng cổ trang."

- "Dương Tử xin đừng nhận phim hiện đại, 2 bộ gần đây đã thảm không dám xem rồi."

- "Lần này thì ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba, tuy diễn xuất vẫn chưa tốt nhưng ít ra visual của cô ấy còn cân được tạo hình phim hiện đại."

- "Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vẫn hợp lý hơn."

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-le-nhiet-ba-tren-co-duong-tu-khi-tranh-vai-trong-du-an-moi-du-lien-tuc-bi-che-dien-do-476125.html