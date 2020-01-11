Danh tính mỹ nhân sở hữu body cực phẩm được nhắc đến trong đoạn chat nhạy cảm của nam diễn viên “Hoàng Hậu Ki” và Jang Dong Gun

Đầu năm 2020, làng giải trí xứ Hàn xôn xao trước thông tin 10 ngôi sao nổi tiếng Kbiz bị hacker lấy cắp thông tin cá nhân trên điện thoại. Theo đó, hacker dọa sẽ tung hình ảnh, clip cũng như tin nhắn cá nhân của những nghệ sĩ này nếu không nhận được số tiền đã thỏa thuận.

Joo Jin Mo và Jang Dong Gun vướng lùm xùm tin nhắn nhạy cảm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì không chịu thỏa hiệp với hacker nên nam diễn viên Joo Jin Mo của “Hoàng hậu Ki” đã bị tung loạt tin nhắn “săn gái” với đàn anh Jang Dong Gun lên mạng xã hội. Cụ thể, đoạn tin nhắn giữa hai nam tài tử chứa nhiều từ ngữ khá nhạy cảm và có phần bỡn cợt đối với phái nữ.