Danh tính mỹ nhân sở hữu body cực phẩm được nhắc đến trong đoạn chat nhạy cảm của nam diễn viên “Hoàng Hậu Ki” và Jang Dong Gun

Sao quốc tế 11/01/2020 17:29

Nữ người mẫu vướng vào lùm xùm tin nhắn nhạy cảm giữa nam diễn viên Joo Jin Mo và Jang Dong Gun đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với 2 nhân vật đình đám này.

Đầu năm 2020, làng giải trí xứ Hàn xôn xao trước thông tin 10 ngôi sao nổi tiếng Kbiz bị hacker lấy cắp thông tin cá nhân trên điện thoại. Theo đó, hacker dọa sẽ tung hình ảnh, clip cũng như tin nhắn cá nhân của những nghệ sĩ này nếu không nhận được số tiền đã thỏa thuận.

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Joo Jin Mo và Jang Dong Gun vướng lùm xùm tin nhắn nhạy cảm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì không chịu thỏa hiệp với hacker nên nam diễn viên Joo Jin Mo của “Hoàng hậu Ki” đã bị tung loạt tin nhắn “săn gái” với đàn anh Jang Dong Gun lên mạng xã hội. Cụ thể, đoạn tin nhắn giữa hai nam tài tử chứa nhiều từ ngữ khá nhạy cảm và có phần bỡn cợt đối với phái nữ.

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Lộ tin nhắn nam diễn viên Joo Jin Mo giới thiệu gái trẻ cho Jang Dong Gun. Đối tượng của Joo Jin Mo là những người mẫu, diễn viên, bà chủ của các trang home shopping và cả hoa hậu - Ảnh: Internet

Trong số những cô gái bị chia sẻ hình ảnh gợi cảm, netizen nhanh chóng nhận ra Park Si Hyun - người mẫu xe hơi số 1 Hàn Quốc. Được biết, Park Si Hyun sinh năm 1992, cô ở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng cực chuẩn. Không chỉ là mẫu nữ nổi tiếng xứ Hàn, Park Si Hyun còn nhận được nhiều sự chú ý của netizen Trung Quốc.

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Nhan sắc xinh đẹp và gợi cảm của Park Si Hyun - Ảnh: Internet
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Thông cáo báo chí từ phía công ty nữ người mẫu - Ảnh: Internet

Ngay sau khi vướng phải ồn ào liên quan đến tin nhắn nhạy cảm của Joo Jin Mo và Jang Dong Gun. Công ty của nữ người mẫu đã đưa ra thông cáo báo chí cho biết, Park Si Hyun không hề có mối quan hệ hay từng liên lạc với bất cứ ai trong 2 nhân vật tai tiếng kia. Bên cạnh đó, phía công ty sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh của Park Si Hyun.

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Từ khóa:   Joo Jin Mo Jang Dong Gun bê bối sao Hàn

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