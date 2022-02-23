Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo

Sao quốc tế 23/02/2022 19:07

Đây là những mỹ nhân từng khiến màn ảnh Hoa ngữ chao đảo một thời vì nhan sắc mười phân vẹn mười.

Bành Tiểu Nhiễm

Trong Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm được khán giả khen ngợi hết lời bởi cô nàng quả thực rất xinh đẹp, phù hợp với hình tượng của nàng Cửu Công Chúa - Tiểu Phong.

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 1

Năm 2021, Bành Tiểu Nhiễm tái xuất màn ảnh với Quân Cửu Linh và mới đây, bộ phim Xuân Khuê Mộng Lý Nhân cũng đã đóng máy. Thế nhưng khác với mong đợi của khán giả, mỹ nhân Đông Cung trông khá nhợt nhạt, mệt mỏi và kém rực rỡ ở phim mới. 

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 2

Từ Quân Cửu Linh đến Xuân Khuê Mộng Lý Nhân, nhan sắc của cô nàng không còn nổi bật như thời Đông Cung. Nhiều cư dân mạng cho rằng không phải Bành Tiểu Nhiễm xấu đi mà do tạo hình Đông Cung quá ấn tượng.

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 3

 Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 4

Trương Dung Dung

Trong Yêu miêu truyện, bông hồng lai Đài Loan – Pháp được đạo diễn Trần Khải Ca lựa chọn vào vai Dương Quý Phi. Dưới diễn xuất và nhan sắc của Trương Dung Dung, Dương Quý Phi hiện lên trong mắt khán giả với vẻ đẹp mỹ miều và phong tình khiến nam nhân khắp thiên hạ đều mê mệt. 

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 5

Nhưng ngoại trừ bộ phim này, cô không được đánh giá cao trong tác phẩm khác. Ngoại hình Tây, già hơn tuổi thật là rào cản của Trương Dung Dung trong các bộ phim cổ trang.

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 6

 Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 7

Tôn Phi Phi

Sở hữu thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh cao, nét cười thanh tú, lại có cho riêng mình khí chất cổ điển đầy cuốn hút do học múa từ nhỏ, Tôn Phi Phi được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nữ cổ trang Trung Quốc" và là con cưng của nhiều dự án phim truyền hình.

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 8

Mỹ nhân sinh năm 1981 trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim  như Cung toả châu liêm, Mỹ nhân tâm kế, Sở Lưu Hương truyền kỳ, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết.

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 9

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 10

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, người ta đã không còn mấy mặn mà khi nhắc đến cái tên Tôn Phi Phi sau khi cô vắng bóng trên màn ảnh Hoa ngữ. Thay vì những lời ngợi ca xuýt xoa trước vẻ đẹp "chim sa cá lặn", chỉ còn là những lời chê bai trước nhan sắc ngày một hao mòn của cô.

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 11

 Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 12

Những nét đẹp thuần khiết, tự nhiên dường như đã bị dao kéo hủy hoại. Thay vào đó là biểu cảm nét mặt cực kỳ cứng và vô hồn.

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 13

Thư Sướng

Từng là huyền thoại tuổi thơ của thế hệ 9X, Thư Sướng góp mặt trong hàng loạt bom tấn như Thiên Long Bát Bộ, Nàng Tinh Vệ lấp biển, Bảo Liên Đăng...

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 14

 Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 15

Tuy nhiên, trong khi các ngôi sao cùng thế hệ ngày càng thành công, cô lại mãi dậm chân tại chỗ. Một số đồn đoán cho rằng cô quá lạm dụng "dao kéo" để níu giữ thanh xuân, khiến khuôn mặt ngày càng đơ cứng.

Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 16

 Dàn sao Cbiz xuống sắc thảm hại: Người đẹp 'Đông Cung' tàn tạ, 'đệ nhất mỹ nữ cổ trang' tan tành sự nghiệp vì dao kéo - Ảnh 17

Dàn mỹ nhân cổ trang Cbiz 'so kè' nhan sắc năm 20 tuổi

Dàn mỹ nhân cổ trang Cbiz 'so kè' nhan sắc năm 20 tuổi

Mới đây, trang Sohu đã có bài so kè nhan sắc của những mỹ nhân cổ trang nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ vào năm 20 tuổi.

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