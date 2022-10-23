Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng

Sao quốc tế 23/10/2022 20:42

Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Cáp Ni Khắc Tư, Đồng Lệ Á đều là những mỹ nhân Tân Cương “làm mưa làm gió” trên màn ảnh, thu hút với nhan sắc sắc sảo, thần thái khác biệt.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Tính tới thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba chính là mỹ nhân thành công nhất trong số các người đẹp đến từ Tân Cương. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt hoàn hảo, sống mũi cao, góc nghiêng xuất thần cùng thân hình nóng bỏng vạn người mê.

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 1

Với loạt tác phẩm ấn tượng như Thập Lý Đào Hoa, Chẩm Thượng Thư, Trường Ca Hành…, Nhiệt Ba đã vươn lên trở thành ngôi sao đình đám nhất nhì Cbiz. Mặc dù diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi, song Nhiệt Ba vẫn ẵm loạt giải thưởng lớn như: Nữ thần Kim Ưng (2018), Diễn viên trẻ ưu tú của năm (2021)…

 Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 2

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 3

Cổ Lực Na Trát

Sở hữu vẻ đẹp kiều diễm ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ và sắc sảo, Cổ Lực Na Trát từng là mỹ nhân được công ty giải trí Đường Nhân lăng xê để làm người “kế thừa” Lưu Thi Thi. Dù Cổ Lực Na Trát chưa có được thành tích trong sự nghiệp, diễn xuất còn hạn chế nhưng khán giả đều nhận xét rằng cô rất biết cách tỏa sáng trên màn ảnh nhờ nhan sắc nổi bật.

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 4

 Với nhan sắc nổi bật, tỷ lệ cơ thể cân đối, nữ diễn viên lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và có cơ hội hợp tác với nhiều tên tuổi nổi tiếng như Thành Long, Đặng Siêu, Tôn Lệ, Hồ Ca… Mặc dù vậy, diễn xuất của Na Trát lại không được đánh giá cao, sự nghiệp cũng chưa có quá nhiều thành tích nổi bật. Thậm chí, cô còn bị xem là "bình hoa di động" của màn ảnh Hoa ngữ.

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 5

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 6

Cáp Ni Khắc Tư

Năm 2018, cái tên Cáp Ni Khắc Tư được cả Trung Quốc biết đến chỉ sau khoảnh khắc tỏa sáng tại chương trình Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên. Khuôn mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào giúp mỹ nhân Tân Cương ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 7

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 8

Tên gọi của cô được gắn với những mỹ từ như "thần tiên muội muội", "Tân Cương tiên nữ"… Sau đêm diễn ấy, mỹ nhân sinh năm 1996 được nhiều thương hiệu thời trang và nhà làm phim chú ý. cô thường xuyên tham gia chụp ảnh, dự sự kiện và đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng uy tín. Hiện tài khoản Weibo của cô có hơn 500 nghìn người theo dõi-con số đáng mơ ước đối với nghệ sĩ mới trong ngành. Ngoài ra cô từng góp mặt trong web drama Thiên Vũ Kỷ (do Hứa Khải và Ngô Giai Di đóng chính).

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 9

Đồng Lệ Á

Nhắc đến mỹ nhân Tân Cương thì không thể bỏ lỡ Đồng Lệ Á được. Đồng Lệ Á - nữ diễn viên sinh năm 1984 ở Ili, Tân Cương. Cô tốt nghiệm học viên hý kịch Trung Ương khoa diễn xuất. Năm 2006, khi còn là học sinh, Đồng Lệ Á đã bắt đầu sự nghiệp tham gia diễn xuất khi đảm nhận vai diễn trong bộ phim tình cảm Tân bất liễu tình.

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 10

Đồng Lệ Á đã thật sự bộc lộ được tài năng diễn xuất của mình khi đảm nhận vai diễn Triệu Phi Yến trong bộ phim Mẫu Nghi thiên hạ năm 2008 và đến năm 2011 cô được đông đảo khán giả chú ý nhòe vào bộ phim Cung tỏa tâm ngọc và Chuyện tình Bắc Kinh.

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 11

Bên cạnh nghề diễn viên Đồng Lệ Á còn có niềm đam mê với nghề múa từ khi còn rất nhỏ. Trong lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 Đồng Lệ Á một lần nữ ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả với màn trình diễn vũ đạo ấn tượng nhưng không kém phần xinh đẹp của mình.

Dàn mỹ nhân Tân Cương: Nhiệt Ba trở thành minh tinh được săn đón bậc nhất, Cáp Ni Khắc Tư hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 12

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