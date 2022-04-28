Cựu chủ tịch Taobao Tưởng Phàm cùng với “tiểu tam” có thật sự đã kết hôn?

Trước đó, vào ngày 2 tháng 4, theo báo chí đưa tin, Tưởng Phàm đã từ chức tại Công ty TNHH mạng Taobao Chiết Giang, người đại diện theo pháp luật, chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Công ty TNHH mạng Tmall Chiết Giang, không còn là người đại diện theo pháp luật và chủ tịch của Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật số Alibaba Xunxi (Hàng Châu)

“Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi cảnh cáo cô, một lần nữa gây phiền phức cho chồng tôi tôi sẽ không còn khách khí nữa đâu, tôi là người không dễ động đến, hi vọng cô tự trọng, đồng thời tự giải quyết ổn thỏa, @张大奕eve”.

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2020, vợ của Tưởng Phàm là Đổng Hoa Hoa đã ra lời cảnh cáo cho "hot girl mạng đầu tiên thành công trong lĩnh vực thương mại điện tử của Trung Quốc" Trương Đại Dịch, đừng làm ảnh hưởng đến gia đình cô ấy.

Vào ngày tiếp theo của vụ việc, Tưởng Phàm đã đăng bài xin lỗi trên trang mạng nội bộ Alibaba, “Những bàn luận trên Weibo và một số tin đồn trên mạng đã ảnh hưởng xấu đến công ty”, đồng thời ông cũng yêu cầu phía công ty tự điều tra.

Sau đó, kết quả điều tra và xử lý do Alibaba công bố có nhấn mạnh Tưởng Phàm với cửa hàng thương mại điện tử Ruhnn của Trương Đại Dịch trong hoạt động kinh doanh của tất cả các cửa hàng trên Taobao và Tmall không có bất kỳ hành vi chuyển nhượng quyền lợi nào. Nhưng đến cuối cùng Tưởng Phàm vẫn bị cách chức, hủy bỏ thân phận đối tác và trừng phạt.

Ngày 27/4, Tập đoàn Alibaba đã công bố kết quả điều tra và xử lý vụ việc của Tưởng Phàm.

Cuộc điều tra xác nhận rằng: Quyết định đầu tư vào Ruhnn E-commerce của Alibaba vào năm 2016 không liên quan gì đến Tưởng Phàm; Tưởng Phàm không quan tâm đến các hoạt động kinh doanh của Ruhan E-Commerce cũng như các cửa hàng Taobao và Tmall của Trương Đại Dịch. Tuy nhiên, nhóm điều tra cho rằng việc Tưởng Phàm xử lý không đúng vấn đề gia đình cá nhân khi bản thân ở một vị trí quan trọng trong công ty đã khiến dư luận khủng hoảng nghiêm trọng và ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của công ty. Sau khi thảo luận với ban lãnh đạo Alibaba, họ đã quyết định đưa ra hình phạt với Tưởng Phàm như sau:

Theo đề xuất của ban quản lý và được Ủy ban đối tác phê duyệt, tư cách đối tác Alibaba sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Hình phạt thích đáng Hạ cấp, từ M7 (Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn) xuống M6 (Phó Chủ tịch của Tập đoàn). Hủy bỏ tất cả các khen thưởng hàng năm.

Tại sự kiện nội bộ của Ali vào ngày 26 tháng 4, Jack Ma đã trao đổi về vấn đề này thông qua VCR. Jack Ma nói: Giá trị lớn nhất của Ali không phải là lợi nhuận và quy mô, mà là trách nhiệm và trách nhiệm; Phần thưởng lớn nhất của Ali không phải là tiền và cổ phiếu, mà là sự cải thiện và tăng trưởng do phúc lợi công cộng mang lại; thay đổi lớn nhất sau khi mọi người vào Ali không phải là nhiều tiền hơn và những chiếc xe tốt hơn, mà là tình yêu kinh doanh được sinh ra.

Riêng về mặt doanh thu, Tưởng Phàm, người trước đây là chủ tịch của Taobao và Tmall, chắc chắn là một trong những giám đốc điều hành quan trọng nhất của Ali. Vào tháng 4 năm 2019, Wang Xing, Giám đốc điều hành của Meituan, đã nhận xét trong vòng bạn bè rằng nếu ông ta có thể giành chiến thắng trong trận chiến Pinduoduo, "(Tưởng Phàm) Anh ta là người kế nhiệm xứng đáng cho Giám đốc điều hành của Ali, nếu anh ta quan tâm đến công việc này." Từ trước đến nay, Tưởng Phàm vẫn được đồn đoán là "người kế vị Trương Dũng".

Ngoài ra, trong những động thái trước đó của Trương Đại Dịch, cư dân mạng cẩn thận còn phát hiện một hộp axit folic, một loại thuốc chỉ sử dụng cho người mang thai 3 tháng đầu hoặc dùng để cố gắng thụ thai. Vì vậy nhiều người đồn đoán rằng Trương Đại Dịch có thể đang mang thai.

Mà bản thân cô ấy bị nghi cũng từng sử dụng một tài khoản ID khác để trả lời cư dân mạng “Sắp sinh rồi”.

Nhưng nhìn bụng của cô từ những bức ảnh được chụp gần đây, rõ ràng cho thấy cô không có dấu hiện mang thai. Hành động này cũng được xem là muốn khiêu khích người vợ chính thất.

Trước tin đồn kết hôn với Tưởng Phàm, một tài khoản ID được cho là tài khoản phụ của Trương Đại Dịch đã đăng một động thái, phủ nhận việc này. Và thái độ rất cứng rắn, cho rằng người tung tin có thù oán gì với cô, hết lần này đến lần khác tung tin đồn cô lấy chồng, sinh con. Và ngụ ý rằng một số người đã cố tình trả tiền cho những thứ này để hắc bẩn cô ấy.