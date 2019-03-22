Cuối cùng sau 1 năm kiện tụng, vụ việc Dương Mịch quỵt tiền từ thiện đã có phán quyết cuối cùng

Scandal quỵt tiền từ thiện của Dương Mịch từng khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sau 1 năm kiện tụng, kết quả đã rõ ràng.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2015, trong một buổi tuyên truyền phim, Dương Mịch đã hứa sẽ quyên góp cho trường khiếm thị ở Thành Đô 100 chiếc gậy và 50 chiếc máy đánh chữ. Tuy nhiên đến năm 2018, Dương Mịch bị một người tên Lý Manh tố quỵt tiền từ thiện, cụ thể suốt 3 năm qua cô chưa từng thực hiện lời hứa quyên góp cho ngôi trường kia. Dương Mịch từng hứa sẽ quyên góp từ thiện cho trường khiếm thị ở Thành Đô - Ảnh: Internet Thời điểm đó, phía Dương Mịch cho biết nhân viên của cô đã chậm trễ trong việc quyên góp và nữ diễn viên hoàn toàn không biết điều này, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc được đưa ra. Ngay sau đó, Lý Manh đã đâm đơn kiện Dương Mịch vì tội xúc phạm danh dự, đồng thời yêu cầu nữ diễn viên phải lên tiếng xin lỗi và bồi thường.

Lý Manh đâm đơn kiện Dương Mịch - Ảnh: Internet Mới đây, vụ kiện này đã đi tới hồi kết với phán quyết cuối cùng của tòa án. Theo đó, tòa án đã bác bỏ mọi yêu cầu của Lý Manh do những cáo buộc của anh không đủ cấu thành hành vi xâm phạm danh dự. Điều này đồng nghĩa với việc Dương Mịch đã thắng kiện. Dương Mịch tuy thắng kiện nhưng vẫn bị chỉ trích - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều người cho rằng dù Dương Mịch có thắng kiện thì cũng không thể chứng minh cô chưa từng quỵt tiền từ thiện. Chính điều này đã gây ra một cuộc “khẩu chiến” trên mạng xã hội. Trong khi người hâm mộ Dương Mịch vui mừng trước phán quyết của tòa án thì nhiều cư dân mạng lại lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên “Cung tỏa tâm ngọc” khi phía công ty của cô đang cố “tẩy trắng” sự việc.

Có thể nói, scandal quỵt tiền từ thiện này đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của Dương Mịch và là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

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