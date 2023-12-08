Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57

Sao quốc tế 08/12/2023 16:35

Diễn viên Củng Lợi đã thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện với vóc dáng gọn gàng.

Tại sự kiện của một thương hiệu hôm 6/12 ở Thượng Hải, Củng Lợi đã gây chú ý khi diện trang phục toàn màu đen. Nữ diễn viên còn được 2 tờ nổi tiếng tại Trung Quốc là Sohu và Sina nhận xét là có 'khí chất hoàn hảo', 'phong cách và tươi trẻ ở tuổi 57'.

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 1
Củng Lợi đã gây chú ý khi diện trang phục toàn màu đen.

 Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 2

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 3

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 4
Phong cách cô tươi trẻ ở tuổi 57

Khi loạt hình ảnh của cô tại sự kiện được đăng tải trên Weibo, nhiều khán giả đã khen Củng Lợi đã giảm cân thành công nên sắc vóc gọn gàng, thon thả như hiện tại. Bên cạnh đó, một số người còn ngưỡng mộ làn da căng bóng, thần thái 'căng đét' và phong cách ăn mặc tràn đầy sức sống của cô.

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 5

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 6

 Khán giả đã khen Củng Lợi đã giảm cân thành công nên sắc vóc gọn gàng, thon thả như hiện tại.

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 7

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 8

Phong cách ăn mặc tràn đầy sức sống của cô.

Củng Lợi sinh năm 1965, là một trong những nữ diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng thế giới. Cô nổi tiếng khi đóng phim đầu tiên - Cao Lương Đỏ - của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hai người còn hợp tác ở loạt tác phẩm gây tiếng vang như Cúc Đậu, Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, Thu Cúc Đi Kiện, Phải Sống, Hội Tam Hoàng Thượng Hải.

Không chỉ “làm mưa làm gió” điện ảnh châu Á, nữ diễn viên cũng chiếm được cảm tình của khán giả châu Âu khi cô tham gia một loạt phim: Hồi Ức Của Một Geisha, Miami Vicea, Hannibal Rising,...

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 9
Củng Lợi sinh năm 1965, là một trong những nữ diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng thế giới.

Sự nghiệp của Củng Lợi rực rỡ bao nhiêu thì đường tình duyên lại trắc trở bấy nhiêu. Cuộc tình của cô với đạo diễn Trương Nghệ Mưu suốt 8 năm cuối cùng không có một kết thúc tốt đẹp. Rời bỏ đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi kết hôn với doanh nhân Hoàng Hòa Tường. Nhưng cuộc hôn nhân cũng trải qua sóng gió và cả hai đã quyết định ly hôn sau 13 năm chung sống và giữ mối quan hệ bè bạn rất tốt.

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 10
Cuộc tình của cô với đạo diễn Trương Nghệ Mưu suốt 8 năm cuối cùng không có một kết thúc tốt đẹp.

Tháng 5/2019, Củng Lợi kết hôn với nhạc sĩ Jean-Michel Jarre. Hiện người đẹp và chồng định cư ở Paris, Pháp, thi thoảng, cô được trông thấy dạo phố châu Âu cùng chồng. Cô không sinh con, cũng chưa từng đề cập đến chuyện con cái trước truyền thông.

Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 11
Tháng 5/2019, Củng Lợi kết hôn với nhạc sĩ Jean-Michel Jarre.
Củng Lợi xuất hiện với vóc dáng thon gọn khó tin ở tuổi 57 - Ảnh 12
 Cô không sinh con, cũng chưa từng đề cập đến chuyện con cái trước truyền thông.
Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể

Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể

Củng Lợi vốn được xem là một trong những ngôi sao Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung nổi tiếng trên thế giới. Nhưng những hình ảnh gần đây của nữ diễn viên đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

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