Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể

Sao quốc tế 05/12/2023 10:00

Củng Lợi vốn được xem là một trong những ngôi sao Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung nổi tiếng trên thế giới. Nhưng những hình ảnh gần đây của nữ diễn viên đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Củng Lợi không chỉ xinh đẹp, mà kỹ năng diễn xuất còn được giới chuyên môn, truyền thông quốc tế ghi nhận. Vài năm nay, cô ít đóng phim nhưng luôn có sức hút mạnh mẽ với công chúng. Cuộc sống đời tư kín tiếng của Củng Lợi bên người chồng hiện tại cũng khiến nhiều người tò mò.

Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể - Ảnh 1
Củng Lợi xuất hiện khác lạ ở tuổi 57. 

Mới đây, hình ảnh Củng Lợi gây choáng về ngoại hình nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ diễn viên 57 tuổi tăng cân khá nhiều. Cô diện set đồ trắng, làn da tối màu khác hẳn với phong thái thời trẻ. Phong cách trang điểm nhợt nhạt cùng bộ quần áo đơn giản khiến nữ diễn viên mất điểm trong mắt công chúng.

Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể - Ảnh 2
Cô diện set đồ trắng, làn da tối màu khác hẳn với phong thái thời trẻ.
Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể - Ảnh 3
Phong cách thời trang bị cho là mất điểm trong mắt công chúng của Củng Lợi. 

Trước đây, Củng Lợi được đánh giá ăn mặc khá đẹp, mặc dù thích trang điểm tông nude nhưng trang phục cô mặc ít nhất cũng phải cao cấp hơn người thường. Cô từng xuất hiện trước công chúng với chiếc váy màu xám đính kim cương. Dù nặng gần 90 kg nhưng Củng Lợi vẫn lựa chọn chiếc váy vô cùng quyến rũ này.

Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể - Ảnh 4
Chiếc váy màu xám đính kim cương Củng Lợi diện lúc cân nặng 90 kg vẫn tôn lên được khí chất của nữ diễn viên. 

Là một huyền thoại trong làng điện ảnh Trung Quốc, Củng Lợi thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách đặc biệt qua cách ăn mặc chỉn chu, bất chấp vấn đề tuổi tác và cân nặng. Đây không chỉ là tôn trọng bản thân mà còn là tôn trọng khán giả và người hâm mộ. Thế nhưng gần đây nữ diễn viên thường xuất hiện xuề xòa khiến nhiều người tiếc nuối cô của ngày xưa.

Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể - Ảnh 5
 Củng Lợi chọn áo lụa trắng kết hợp với quần dài. Bộ trang phục này còn thể hiện sự nhạy cảm và góc nhìn độc đáo của cô về thời trang. 

Củng Lợi không phải là người phụ nữ quá quan tâm tới hình thức. Khi không làm việc, cô sẽ xuất hiện với hình ảnh giản dị, đời thường nhất. Người đàn bà đẹp của làng giải trí Hoa ngữ tin rằng, một phụ nữ dù xinh đẹp đến mấy, cũng không tránh khỏi quy luật lão hóa. Hình thức bên ngoài rồi sẽ thay đổi theo thời gian và chỉ có vẻ đẹp nội tâm là tồn tại vĩnh cửu.

Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể - Ảnh 6
Khi không làm việc, Củng Lợi sẽ xuất hiện với hình ảnh giản dị, đời thường nhất.

Củng Lợi sinh ra tại Trung Quốc vào năm 1965. Cô từng tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và là một nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Cô trúng tuyển vào Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, chính thức theo đuổi giấc mơ làm diễn viên.

Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể - Ảnh 7
Củng Lợi trong phim Cao Lương Đỏ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đưa tên tuổi cô thành ngôi sao của điện ảnh Hoa ngữ. 

Năm 1987, cô đóng phim Cao Lương Đỏ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Vai diễn này giúp cô một đêm thành ngôi sao của điện ảnh Hoa ngữ với các giải thưởng danh giá của màn ảnh Hoa ngữ như Kim Kê, Bách Hoa mà còn nhận được cúp từ LHP Berlin, Đức.

Sau đó, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu trở thành "cặp bài trùng" của làng giải trí Hoa ngữ. Họ hợp tác trong nhiều bộ phim đình đám khác như Cúc Đậu, Thu Cúc đi kiện, Đèn lồng đỏ treo cao, Phải sống...

Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể - Ảnh 8
Củng Lợi từng xuất hiện trên bìa của tạp chí Times danh tiếng và được truyền thông quốc tế tôn vinh là "Nữ diễn viên đẹp nhất châu Á".

Năm 1993, Củng Lợi tham gia bộ phim Bá Vương Biệt Cơ và trở thành diễn viên thứ hai trong lịch sử điện ảnh thế giới giành được giải thưởng cao nhất trong ba liên hoan phim lớn của châu Âu gồm LHP Venice, Berlin, Cannes. Cô cũng là ngôi sao Hoa ngữ đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Times danh tiếng và được truyền thông quốc tế tôn vinh là "Nữ diễn viên đẹp nhất châu Á"

Củng Lợi ngoại hình khác lạ ở tuổi 57, diện đồ trắng để lộ một nhược điểm này trên cơ thể - Ảnh 9
Củng Lợi đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã người Pháp - Jean-Michel Jarre.

Mỹ nhân 55 tuổi hiện sống chủ yếu tại nước ngoài cùng ông xã người Pháp - Jean-Michel Jarre. Sau khi công khai mối quan hệ vào năm 2019, Củng Lợi và chồng duy trì cuộc sống kín tiếng nhưng luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Chồng của Củng Lợi hơn cô 17 tuổi và là một tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí Pháp. Jean-Michel Jarre từng kết hôn và có con riêng. Ông tìm thấy sự đồng điệu với mỹ nhân Hoa ngữ trong nghệ thuật và quan điểm sống.

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Vào ngày 6/11 vừa qua, Củng Lợi tham gia sự kiện do một thương hiệu mỹ phẩm tổ chức. Nữ diễn viên gây ấn tượng vì nhan sắc bất chấp tuổi tác.

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