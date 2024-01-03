Chương Nhược Nam tung bộ ảnh ngọt ngào đón năm mới, vẻ đẹp thuần khiết khiến dân mạng 'rần rần'

Mới đây, phòng làm việc của Chương Nhược Nam đăng tải bộ ảnh đón năm mới 2024 của nữ diễn viên khiến khán giả xôn xao. Chương Nhược Nam gây chú ý với tạo hình nàng cách cách ngọt ngào đầy thuần khiết.

Ngay khi vừa đăng tải, bộ ảnh khai niên của Chương Nhược Nam nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Những bức hình với tông màu trong veo như phim điện ảnh cùng nét đẹp trong trẻo của Chương Nhược Nam đã khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, cảm thán.

Chương Nhược Nam (14/11/1996), sinh ra ở thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang. Tháng 12/2017, nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi vào vai Cố Sâm Tương trong bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường "Bi thương ngược dòng thành sông" của đạo diễn Lạc Lạc.

Đến năm 2021, nhờ tham gia vào vai diễn Vưu Vịnh Từ trong "Hôn lễ của em" cộng với nét đẹp trong trẻo, nụ cười tươi sáng tựa ánh nắng mặt trời của mình, nàng tiểu hoa 9X này ngay lập tức được tạp chí Trung Quốc và khán giả ca ngợi, ưu ái đặt cho nhiều danh xưng như "nữ thần thanh xuân", "tình đầu quốc dân", "hoa khôi Chiết Giang" hay "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".

Chương Nhược Nam vốn đã sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng. Nét đẹp thanh thuần, trong sáng ấy đã lấy cắp trái tim nhiều khán giả màn ảnh.

Hiện tại, Chương Nhược Nam cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả với bộ phim đang chờ công chiếu Anh Cũng Có Ngày Hôm Nay - đóng chính cùng Trần Tinh Húc. Đây là dự án phim được nhiều người hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ tạo nên sự bứt phá mới cho nữ diễn viên.