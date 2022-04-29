Chủ nhân hit 'Any song' Zico chính thức xuất ngũ trong hôm nay (29/4), fan hâm mộ nóng lòng chờ đợi màn tái xuất của anh chàng rapper tài năng bậc nhất xứ Hàn

Nam rapper Zico sẽ xuất ngũ trong hôm nay sau khi hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là nhân viên phục vụ công ích

Nghệ sĩ solo Zico (31 tuổi) sẽ chính thức hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào ngày hôm nay, 29 tháng4.

Trước đó, Zico bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với khóa đào tạo cơ bản 4 tuần vào tháng 7 năm 2020. Quãng thời gian còn lại, anh được phân công thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một nhân viên phục vụ công ích.

Được biết, ngay sau khi Zico nhập ngũ, công ty KOZ Entertainment của anh ấy đã được HYBE Labels mua lại , trở thành công ty con của một trong những tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2020.

Zico được biết đến với vai trò là một rapper, nhà sản xuất và đồng thời là nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh chính thức ra mắt công chúng với vai trò trưởng nhóm nhạc nam Block B thuộc công ty Seven Season vào năm 2011.

Đầu năm 2019, Zico tự tách riêng ra để hoạt động và thành lập công ty riêng KOZ Entertaiment, anh nhanh chóng cho ra mắt album Thinking part1 mang đậm dấu ấn cá nhân. Đầu năm 2020 là nghệ sĩ đầu tiên đạt Perfect All-kill với ca khúc Any Song, thể hiện đẳng cấp của một quái vật nhạc số. Chưa dừng lại ở đó vũ điệu Any Song của anh cũng trở thành trending cho không chỉ nghệ sĩ K-POP mà còn lan sang khắp nơi trong đó có cả Việt Nam cũng cover lại nhiệt tình.

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-nhan-hit-any-song-zico-chinh-thuc-xuat-ngu-trong-hom-nay-29-4-fan-ham-mo-nong-long-cho-doi-man-tai-xuat-cua-anh-chang-rapper-tai-nang-bac-nhat-xu-han-465284.html