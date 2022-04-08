Chồng yêu của Park Shin Hye trở thành "kẻ phản bội" sau khi kết hôn: Tiết lộ gây sốc của anh chàng khiến fan hâm mộ không khỏi bật cười

Sao quốc tế 08/04/2022 18:32

Sau khi kết hôn với mỹ nhân Park Shin Hye, nam diễn viên Choi Tae Joon lần đầu xuất hiện trên sóng trên hình với thân phận "kẻ phản bội". Lý do là vì anh chàng lỡ "cướp" cô nàng khỏi tay người hâm mộ.

Nam diễn viên Choi Tae Joon và diễn viên hài Jo Se Ho sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình phát sóng "Six Sense 3" tuần này. 

Chồng yêu của Park Shin Hye trở thành 'kẻ phản bội' sau khi kết hôn: Tiết lộ gây sốc của anh chàng khiến fan hâm mộ không khỏi bật cười - Ảnh 1

Buổi phát sóng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Choi Tae Joon trở lại màn ảnh với tư cách là khách mời trong chương trình tạp kỹ sau khi kết hôn với bà xã Park Shin Hye vào đầu năm nay. Trong buổi ghi hình, Choi Tae Joon chào người xem hết sức hài hước khi gọi mình là "kẻ phản bội quốc dân" vì đã "trót đánh cắp" Park Shin Hye đáng yêu từ người hâm mộ, khiến ai cũng cười. 

Park Shin Hye và Choi Tae Joon đã công khai mối quan hệ tình cảm sau khi bị Dispatch tung ra loạt ảnh hẹn hò. Từ bạn bè học cùng trường Đại học Chung Ang, cả hai phát triển tình cảm và chính thức đã trở thành người yêu của nhau. Sau khi Park Shin Hye và Choi Tae Joon xác nhận tình cảm, không lâu sau họ thông báo kết hôn.

Chồng yêu của Park Shin Hye trở thành 'kẻ phản bội' sau khi kết hôn: Tiết lộ gây sốc của anh chàng khiến fan hâm mộ không khỏi bật cười - Ảnh 2

Chồng yêu của Park Shin Hye trở thành 'kẻ phản bội' sau khi kết hôn: Tiết lộ gây sốc của anh chàng khiến fan hâm mộ không khỏi bật cười - Ảnh 3

Lễ cưới của cặp đôi Park Shin Hye và Choi Tae Joon diễn ra tại một nhà thờ ở Gangdong (Seoul). Đám cưới diễn ra riêng tư dưới sự chứng kiến của người thân và một số bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể.

Theo Allkpop

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