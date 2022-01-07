Chồng già vợ trẻ: Ảnh gia đình Trương Nghệ Mưu 69 tuổi, mẹ vợ 57 tuổi còn vợ nhìn như con gái!

Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn nổi tiếng tài năng của màn ảnh Hoa Ngữ với loạt phim điện ảnh không chỉ gây tiếng vang trong mà còn ngoài nước, mang về nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó, loạt Mưu nữ lang cũng từ các tác phẩm của Trương Nghệ Mưu mà ra đời, khuynh đảo màn ảnh rộng đều là những tài năng diễn xuất cực đỉnh.

Ngoài nổi tiếng với tài năng được nhiều người tôn trọng thì Trương Nghệ Mưu còn gây chú ý với cuộc hôn nhân với học trò nhỏ hơn ông đến 31 tuổi từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Hiện nay, Trương Nghệ Mưu đã bước qua độ tuổi 69 nhưng vợ ông là Trần Đình chỉ mới 38 tuổi. Chỉ là Trương Nghệ Mưu đối với chuyện tuổi tác chênh lệch này chưa từng quan tâm đến, tình cảm của hai người cho đến nay vẫn rất ổn định.