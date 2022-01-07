Chồng già vợ trẻ: Ảnh gia đình Trương Nghệ Mưu 69 tuổi, mẹ vợ 57 tuổi còn vợ nhìn như con gái!

Sao quốc tế 07/01/2022 10:30

Bức ảnh toàn gia đình của đạo diễn nổi tiếng xứ Trung Trương Nghệ Mưu bên mẹ vợ và vợ khiến cho cư dân mạng dậy sóng.

Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn nổi tiếng tài năng của màn ảnh Hoa Ngữ với loạt phim điện ảnh không chỉ gây tiếng vang trong mà còn ngoài nước, mang về nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó, loạt Mưu nữ lang cũng từ các tác phẩm của Trương Nghệ Mưu mà ra đời, khuynh đảo màn ảnh rộng đều là những tài năng diễn xuất cực đỉnh.

Chồng già vợ trẻ: Ảnh gia đình Trương Nghệ Mưu 69 tuổi, mẹ vợ 57 tuổi còn vợ nhìn như con gái! - Ảnh 1

Ngoài nổi tiếng với tài năng được nhiều người tôn trọng thì Trương Nghệ Mưu còn gây chú ý với cuộc hôn nhân với học trò nhỏ hơn ông đến 31 tuổi từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Hiện nay, Trương Nghệ Mưu đã bước qua độ tuổi 69 nhưng vợ ông là Trần Đình chỉ mới 38 tuổi. Chỉ là Trương Nghệ Mưu đối với chuyện tuổi tác chênh lệch này chưa từng quan tâm đến, tình cảm của hai người cho đến nay vẫn rất ổn định.

Chồng già vợ trẻ: Ảnh gia đình Trương Nghệ Mưu 69 tuổi, mẹ vợ 57 tuổi còn vợ nhìn như con gái! - Ảnh 2

Trương Nghệ Mưu trước khi kết hôn với Trần Đình đã có một người con trai, sau đó lại cùng với cô sinh thêm 3 đứa con. Gần đây, hình ảnh gia đình của Trương Nghệ Mưu xuất hiện, trong ảnh có vợ và con gái của ông đứng chung một khung hình căn bản không thể nào phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con gái.

Chồng già vợ trẻ: Ảnh gia đình Trương Nghệ Mưu 69 tuổi, mẹ vợ 57 tuổi còn vợ nhìn như con gái! - Ảnh 3
Chồng già vợ trẻ: Ảnh gia đình Trương Nghệ Mưu 69 tuổi, mẹ vợ 57 tuổi còn vợ nhìn như con gái! - Ảnh 4
Chồng già vợ trẻ: Ảnh gia đình Trương Nghệ Mưu 69 tuổi, mẹ vợ 57 tuổi còn vợ nhìn như con gái! - Ảnh 5

Bên cạnh đó, mẹ vợ của Trương Nghệ Mưu năm nay cũng mới chỉ có 57 tuổi, xem ra còn trẻ hơn cả Trương Nghệ Mưu. Ông cũng không hề cảm thấy khó xử, rất thoải mái mà chụp cùng mẹ vợ tạo nên một bức ảnh 3 thế hệ vô cùng đặc biệt. Dù sao thì mẹ vợ Trương Nghệ Mưu cũng đâu sợ lời đàm tiếu khi con gái bà cưới lại là một đại đạo diễn danh tiếng ngút trời, tầm cỡ quốc tế cũng coi như một chuyện khiến gia đình nở mày nở mặt thì tuổi tác đâu còn là vấn đề.

Chồng già vợ trẻ: Ảnh gia đình Trương Nghệ Mưu 69 tuổi, mẹ vợ 57 tuổi còn vợ nhìn như con gái! - Ảnh 6
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Từ khóa:   Trương Nghệ Mưu Cbiz chồng già vợ trẻ

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