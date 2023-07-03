Choáng ngợp với cơ ngơi bất động sản triệu USD của vợ chồng Lưu Thanh Vân

Cả hai là đại gia ngầm bất động sản trong giới giải trí Hong Kong. Năm 2006, vợ chồng Lưu Thanh Vân mua căn hộ có diện tích sử dụng là 110 m2, với giá 10,3 triệu HKD (khoảng 31 tỷ đồng) ở Residence Bel-Air. Sau 8 năm cho thuê, cặp sao bán với giá 20,5 triệu HKD (khoảng 62 tỷ đồng), thu lãi hơn 10 triệu HKD (khoảng 30 tỷ đồng).

Nhiều năm nay, diễn viên Lưu Thanh Vân và bà xã Hoa hậu Quách Ái Minh luôn là một trong những cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến nhất nhì trong giới giải trí Hong Kong. Bởi cả hai không chỉ có một tình yêu vượt định kiến, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà còn cùng nhau gây dựng cơ ngơi bất động sản đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, ngày 30/6, HK01 đưa tin Quách Ái Minh vừa mua thêm một căn hộ cao cấp ở khu dân cư Residence Bel-Air với tổng diện tích 161 m2, có giá 64,8 triệu HKD (khoảng 8,2 triệu USD và khoảng 195 tỷ đồng ).

Vượt qua mọi định kiến, cả hai quyết định đi đến kết hôn vào năm 2000. Hiện tại sau 23 năm chung sống, Lưu Thanh Vân - Quách Ái Minh đã chứng minh được với khán giả tình yêu mà hai người dành cho nhau

Quách Ái Minh sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Hong Kong. Cô là diễn viên nổi tiếng kiêm Hoa hậu Hồng Kông năm 1991. Thời điểm cả hai công khai hẹn hò năm 1992, nhiều khán giả chê hai người không xứng đôi vì nam diễn viên Lưu Thanh Vân lúc đó nhà nghèo, chỉ học hết cấp ba lại chưa nổi tiếng, trong khi Quách Ái Minh là Hoa hậu, xuất thân giàu có lại có học lực tốt khi cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ sư Cơ khí tại Đại học Nam California (Mỹ).

Không chỉ giúp chồng đầu tư bất động sản, Quách Ái Minh còn là một người vợ đảm đang, là hậu phương vững chắc hết lòng ủng hộ sự nghiệp của chồng

Vượt qua lời soi mói của dư luận, Lưu Thanh Vân - Quách Ái Minh quyết định đi đến hôn nhân vào năm 2000, lúc đó Lưu Thanh Vân 48 tuổi còn Quách Ái Minh 45 tuổi. Kể từ khi kết hôn, Quách Ái Minh dành thời chăm lo gia đình, hỗ trợ công việc của chồng và không còn tham gia hoạt động trong giới giải trí, nam diễn viên Lưu Thanh Vân vẫn tham gia diễn xuất, đóng phim như trước.

Lưu Thanh Vân - Quách Ái Minh thường ăn mặc giản dị, sống cuộc sống trung lưu bình thường. Cả hai thoải mái thể hiện tình cảm với đối phương khi xuất hiện trước công chúng

Tuy không có diện mạo cực phẩm nhưng nam diễn viên Lưu Thanh Vân vẫn nhận được nhiều tình cảm của công chúng với những vai diễn tài năng. Anh cũng từng dành nhiều lời khen ngợi hết lời đến bà xã vì luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ anh trên con đường sự nghiệp, mọi vấn đề tài sản và đầu tư anh đều giao cho vợ Quách Ái Minh quản lý.

Được biết toàn bộ số tiền quay phim của mình, nam diễn viên đều giao cho vợ đầu tư, mua nhà đất. Quách Ái Minh lại rất thông minh, cô có khả năng nhạy bén trong vấn đề chơi bất động sản nên sau nhiều năm chung sống, cả hai nhanh chóng sở hữu khối tài sản bất động sản triệu USD khiến nhiều người ngưỡng mộ.