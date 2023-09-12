Chênh lệch chiều cao đến 30cm, Lưu Vũ Ninh và 'đàn chị' Vương Tử Văn được dân tình 'đẩy thuyền' nhiệt tình

Trong loạt ảnh hậu trường mới nhất của Sohu, Vương Tử Văn có nhiều khoảnh khắc tình tứ cùng bạn diễn Lưu Vũ Ninh. Với chiều cao "khiêm tốn" chưa đến 1m60, Vương Tử Văn nhỏ xíu khi ngồi vào lòng của đàn em cao đến 1m89, tạo nên màn "đũa lệch" vừa tức cười nhưng cũng cuốn hút đến lạ lùng.

Dự án phim Thiền Nữ hiện đang khiến khán giả vô cùng thích thú với những cảnh hậu trường của cặp đôi "chị em" Vương Tử Văn và Lưu Vũ Ninh .

Ngay sau đó, sự xuất hiện của Cao Vỹ Quang - mỹ nam sở hữu chiều cao 1m91 khiến cho Vương Tử Văn càng thêm nhỏ bé. Tuy nhiên, Cao Vỹ Quang lại có khoảnh khắc hài hước khi cũng học theo Vương Tử Văn, sà vào vòng tay của Lưu Vũ Ninh khiến anh chàng bất ngờ.

Nhiều dân tình khen ngợi nhan sắc trẻ đẹp của Vương Tử Văn ở tuổi U40, khi cô trông "hợp cạ" với bạn diễn 9X. Có khán giả còn lầm tưởng cô là sao nhí vì thân hình "hạt tiêu" của mình.

Nội dung của Thiền Nữ lấy cảm hứng từ truyện tranh mạng của tác giả Cung Duyên Càn, kể về nữ Liêu Hề là một "nhà thẩm định tình yêu" chuyên giúp các cô vợ kiểm tra sự chung thủy của chồng. Song, Liêu Hề lại bất ngờ vướng vào "tình tay ba" với một anh chàng trẻ tuổi trung tình tên Tiểu Bối, và một bên là Lão Cung (do Cao Vỹ Quang đóng) - đối tượng từng bị kiểm chứng là "tra nam" nhưng lại đối xử một lòng với Liêu Hề.