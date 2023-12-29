Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Chương Tử Di khi cùng chung khung hình bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng

Sao quốc tế 29/12/2023 07:35

Vừa qua, hình ảnh hai nữ diễn viên Châu Tấn và Chương Tử Di đứng chung một khung hình ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trong giới hâm mộ.

Vừa qua, hình ảnh hai nữ thần Châu Tấn và Chương Tử Di đứng chung một khung hình ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trong giới hâm mộ trên mạng xã hội. 

 

Châu Tấn dường như không có nhiều thay đổi trong suốt thời gian mới bước vào giới showbiz. Khuôn mặt thông minh và đáng yêu ấy vẫn quen thuộc với khán giả, khiến không ít người không khỏi cảm thán và dành lời khen.

Về phần Chương Tử Di, cô sở hữu gương mặt tự nhiên, qua năm tháng thì càng toát lên khí chất cao cấp, cùng với đó là sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành và từng trải. Lần này trong cùng một khung hình, sự xuất hiện của hai nữ thần vẫn được tung lên mạng, khiến dân tình phải trầm trồ về phương pháp giữ gìn nhan sắc của họ.

Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Chương Tử Di khi cùng chung khung hình bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 1Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Chương Tử Di khi cùng chung khung hình bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 2Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Chương Tử Di khi cùng chung khung hình bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 3

 

Bên cạnh đó, Châu Tấn chọn diện trang phục tông màu đen. Chiếc váy đen ngắn đơn giản và thanh lịch nhưng toát lên vẻ ngoài nữ tính, gợi cảm. Nhìn Châu Tấn khoác lên mình chiếc váy đen, cô không chỉ trông thon gọn hơn mà còn có thêm chút khí chất chững chạc và điềm tĩnh.

Điều khiến mọi người phải trầm trồ là khi diện đen này thực sự khiến cô trông trẻ trung và năng động hơn. Biệt danh "mỹ nhân không tuổi" thực sự rất xứng đáng với nhan sắc của Châu Tấn.

Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Chương Tử Di khi cùng chung khung hình bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 4

Thời đỉnh cao nhan sắc, Châu Tấn và Chương Tử Di khiến nhiều người phải kinh ngạc. Họ được xếp vào "tứ đại Hoa đán" của Cbiz. Cả hai không chỉ có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối, phong cách thời trang của cặp mỹ nhân này thời trẻ cũng được khen ngợi hết lời. Chiều cao của cả hai cũng tương đồng với nhau.

Châu Tấn 'đọ sắc' cùng Chương Tử Di khi cùng chung khung hình bất ngờ 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 5

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