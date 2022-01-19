Cặp đôi khiến đoàn làm phim 'xoay như chong chóng' vì yêu đương rồi chia tay khi đang quay, chưa kịp 'đẩy thuyền' đã ngậm ngùi lau nước mắt

Tuy việc đẩy thuyền cặp đôi này đã thất bại nhưng nhờ sự nổi tiếng thuộc hàng "đỉnh lưu" của nam chính, bộ phim này có muốn "flop" cũng không được.
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Chuyện diễn viên có lỡ phải lòng nhau trong khi quay phim, đặc biệt ở làng giải trí Trung Quốc thì đoàn phim phải vui như "mở cờ trong bụng" vì đã có thứ để "cạ nhiệt" và PR cho phim của mình. Tuy vậy, ở trường hợp khi phim đang quay thì cặp đôi này lại quay ra chia tay thì kẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng chính là đoàn làm phim.
Một trường hợp minh họa cụ thể nhất chính là đoàn làm phim Ngọc Cốt Dao. Vào tháng 6/2021 vừa qua, cặp đôi phụ trong phim là Vương Tử Kỳ và Vương Sở Nhiên đã vô tình phát sinh tình cảm khi đang quay phim. Chuyện tình của cả hai nồng thắm tới mức lên hẳn các trang báo lớn nhỏ, đoàn làm phim biết được cũng vui lây vì cặp đôi chính là Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn lại không có tí "phản ứng hóa học" nào với nhau nên chẳng thể dùng để PR được.
Tuy nhiên, giữa lúc đoàn làm phim đang muốn lợi dụng sức nóng của couple Vương Tử Kỳ và Vương Sở Nhiên vì trào lưu PR cặp phụ trong phim đang khá hot thì lại bất ngờ chia tay. Vì vậy, đoàn làm phim đành "quay xe" tập trung vào couple Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn, nhưng đôi này lại không có biểu hiện cảm xúc nào đủ "Chemistry" cả.
Vả lại, ở phim Dư Sinh vừa chiếu, Dương Tử - Tiêu Chiến bị "đẩy thuyền" quá trớn khiến cho việc PR lại bị hiệu ứng ngược khiến cho ê kíp Ngọc Cốt Dao phim hiện đang "đau đầu" trong việc tìm ra kế sách để quảng bá phim.
Tuy vậy, netizen lại cho rằng, chẳng cần đoàn làm phim phải "cạ nhiệt" làm gì cho tốn sức vì với sức hút của Tiêu Chiến hiện nay thì cũng sẽ không thể nào flop được khi fan của anh chàng quyết tâm ủng hộ.