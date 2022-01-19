Cặp đôi khiến đoàn làm phim 'xoay như chong chóng' vì yêu đương rồi chia tay khi đang quay, chưa kịp 'đẩy thuyền' đã ngậm ngùi lau nước mắt

Chuyện diễn viên có lỡ phải lòng nhau trong khi quay phim, đặc biệt ở làng giải trí Trung Quốc thì đoàn phim phải vui như "mở cờ trong bụng" vì đã có thứ để "cạ nhiệt" và PR cho phim của mình. Tuy vậy, ở trường hợp khi phim đang quay thì cặp đôi này lại quay ra chia tay thì kẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng chính là đoàn làm phim.

Cặp đôi Vương Tử Kỳ - Vương Sở Nhiên từng có thời gian ngắn hẹn hò trong lúc quay Ngọc Cốt Dao - Ảnh: Internet

Một trường hợp minh họa cụ thể nhất chính là đoàn làm phim Ngọc Cốt Dao. Vào tháng 6/2021 vừa qua, cặp đôi phụ trong phim là Vương Tử Kỳ và Vương Sở Nhiên đã vô tình phát sinh tình cảm khi đang quay phim. Chuyện tình của cả hai nồng thắm tới mức lên hẳn các trang báo lớn nhỏ, đoàn làm phim biết được cũng vui lây vì cặp đôi chính là Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn lại không có tí "phản ứng hóa học" nào với nhau nên chẳng thể dùng để PR được.