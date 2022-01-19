Cặp đôi khiến đoàn làm phim 'xoay như chong chóng' vì yêu đương rồi chia tay khi đang quay, chưa kịp 'đẩy thuyền' đã ngậm ngùi lau nước mắt

Sao quốc tế 19/01/2022 15:39

Tuy việc đẩy thuyền cặp đôi này đã thất bại nhưng nhờ sự nổi tiếng thuộc hàng "đỉnh lưu" của nam chính, bộ phim này có muốn "flop" cũng không được.

Chuyện diễn viên có lỡ phải lòng nhau trong khi quay phim, đặc biệt ở làng giải trí Trung Quốc thì đoàn phim phải vui như "mở cờ trong bụng" vì đã có thứ để "cạ nhiệt" và PR cho phim của mình. Tuy vậy, ở trường hợp khi phim đang quay thì cặp đôi này lại quay ra chia tay thì kẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng chính là đoàn làm phim.

tieu chien 1
Cặp đôi Vương Tử Kỳ - Vương Sở Nhiên từng có thời gian ngắn hẹn hò trong lúc quay Ngọc Cốt Dao - Ảnh: Internet

Một trường hợp minh họa cụ thể nhất chính là đoàn làm phim Ngọc Cốt Dao. Vào tháng 6/2021 vừa qua, cặp đôi phụ trong phim là Vương Tử Kỳ và Vương Sở Nhiên đã vô tình phát sinh tình cảm khi đang quay phim. Chuyện tình của cả hai nồng thắm tới mức lên hẳn các trang báo lớn nhỏ, đoàn làm phim biết được cũng vui lây vì cặp đôi chính là Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn lại không có tí "phản ứng hóa học" nào với nhau nên chẳng thể dùng để PR được.

tieu chien 2
Cặp đôi chính không có tí 'chemistry' nào nên chẳng thể 'tận dụng' để PR được - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, giữa lúc đoàn làm phim đang muốn lợi dụng sức nóng của couple Vương Tử Kỳ và Vương Sở Nhiên vì trào lưu PR cặp phụ trong phim đang khá hot thì lại bất ngờ chia tay. Vì vậy, đoàn làm phim đành "quay xe" tập trung vào couple Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn, nhưng đôi này lại không có biểu hiện cảm xúc nào đủ "Chemistry" cả.

tieu chien 3
Đã có Tiêu Chiến thì còn lo phim không có nhiệt độ sao? - Ảnh: Internet

Vả lại, ở phim Dư Sinh vừa chiếu, Dương Tử - Tiêu Chiến bị "đẩy thuyền" quá trớn khiến cho việc PR lại bị hiệu ứng ngược khiến cho ê kíp Ngọc Cốt Dao phim hiện đang "đau đầu" trong việc tìm ra kế sách để quảng bá phim.

Tuy vậy, netizen lại cho rằng, chẳng cần đoàn làm phim phải "cạ nhiệt" làm gì cho tốn sức vì với sức hút của Tiêu Chiến hiện nay thì cũng sẽ không thể nào flop được khi fan của anh chàng quyết tâm ủng hộ.

Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục lộ nghi vấn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'

Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục lộ nghi vấn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'

Người hâm mộ tiếp tục hào hứng khi bắt gặp Dương Tử bí mật đến xem buổi nhạc kịch của "người yêu tin đồn" Tiêu Chiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Ngọc Cốt Dao sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ Vương Sở Nhiên

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục lộ nghi vấn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'

Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục lộ nghi vấn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'

Dương Tử âm thầm xác nhận 'phim giả tình thật' với Tiêu Chiến?

Dương Tử âm thầm xác nhận 'phim giả tình thật' với Tiêu Chiến?

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến?

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến?

8 vị sư phụ được yêu thích nhất dòng phim “sư đồ luyến”: Tiêu Chiến được kỳ vọng, Nhậm Gia Luân gây ám ảnh

8 vị sư phụ được yêu thích nhất dòng phim “sư đồ luyến”: Tiêu Chiến được kỳ vọng, Nhậm Gia Luân gây ám ảnh

Lưu Gia Linh khiến Thư Kỳ xấu hổ đến mức “muốn độn thổ” chỉ vì... chiếc bồn cầu, tình bạn tan vỡ từ đây

Lưu Gia Linh khiến Thư Kỳ xấu hổ đến mức “muốn độn thổ” chỉ vì... chiếc bồn cầu, tình bạn tan vỡ từ đây

Mỹ nhân Hoa ngữ trong tạo hình tóc trắng đẹp như tranh vẽ: Phạm Băng Băng, Châu Tấn bị đàn em "vượt mặt"

Mỹ nhân Hoa ngữ trong tạo hình tóc trắng đẹp như tranh vẽ: Phạm Băng Băng, Châu Tấn bị đàn em "vượt mặt"

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 50 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 50 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào