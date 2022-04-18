Cận cảnh nhan sắc của các 'ông chú' U50, fan girl 'tụt mood' khi già mà vẫn đóng vai thiếu niên

Thời thanh xuân qua đi, các "nam thần" khiến các fan girl "lụi tim" năm nào đã không còn nhan sắc như thời trai trẻ. Qua các tác phẩm gần đây, có thể thấy rõ dấu hiệu tuổi già đã lộ rõ trên gương mặt của các "ông chú u50".

Mới đây, Trần Hạo Dân tham gia vào bộ phim Đông Du Truyện với nhân vật Lã Đông Tân. Nhân vật này được miêu tả là một nam thanh niên chỉ khoảng 25 tuổi, trong khi Trần Hạo Dân năm nay đã 53 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác cộng thêm tạo hình tóc xõa dài một bên khiến cho bản thân nam diễn viên bị chỉ trích thậm tệ. Những phân cảnh thể hiện tâm lý đều rất gượng gạo, khó xem. Được biết, sở dĩ Trần Hạo Dân bất chấp nhận những bộ phim kém chất lượng là để chăm sóc cho gia đình đông người của mình.

Trần Hạo Dân là nghệ sĩ nam của màn ảnh TVB nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả, nam diễn viên sinh năm 1969 trở thành hình ảnh tuổi thơ của nhiều người đáng kể đến như Tế Công, Đát Kỷ Trụ Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tây Du Ký… Thế nhưng trong những năm trở lại đây, Trần Hạo Dân liên tiếp nhận đóng phim khá tệ, trong 3 năm tham gia đến 20 bộ phim nhưng không có tác phẩm nào thật sự chất lượng. Đặc biệt, các vai diễn của nam diễn viên Tế Công lại có độ tuổi quá trẻ.

Nhân vật u25 trong phim mới của Hạo Dân bị chê tả tơi - Ảnh: Weibo

Chung Hán Lương

Chung Hán Lương sở hữu một vẻ ngoài xuất chúng, không khó hiểu khi mỹ nam nhận được rất nhiều sự yêu quý từ phía người hâm mộ. Anh cũng luôn là lựa chọn ưu tiên của loạt phim tình cảm nổi tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc.

Nhan sắc thời trẻ khiến fangirl quắn quéo - Ảnh: Weibo

Năm 2015, Chung Hán Lương tham gia vào bộ phim Bên Nhau Trọn Đời với vai nam thần Hà Dĩ Thâm. Vào thời điểm đó, mặc dù đã 41 tuổi nhưng nam diễn viên vẫn mang đến một nhân vật trẻ trung ở độ tuổi 27-28 so với tuổi ngoài đời thực.

Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời - Ảnh: Baidu

Kể từ đó đến nay, nam diễn viên sinh năm 1974 vẫn một mực chung thủy với hình tượng “soái ca ngôn tình” khi liên tiếp nhận phim đóng chung với bạn diễn nữ có khoảng cách độ tuổi càng ngày càng xa. Đáng kể phải nói đến như Cô Phương Bất Tự Thưởng (đóng cặp cùng Angelababy, hơn 15 tuổi), Cẩm Tâm Tựa Ngọc (đóng cặp cùng Đàm Tùng Vận, hơn 16 tuổi) và trong dự án mới nhất chính là Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, đóng cặp cùng Viên Băng Nghiên và hơn bạn diễn tận 18 tuổi. Khi xem các cảnh hậu trường “Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan”, gương mặt của “Hà Dĩ Thâm” đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác.

"Soái ca" lộ rõ nhan sắc tuổi già - Ảnh: Weibo

Lâm Phong

Năm 2022, Lâm Phong đảm nhận vai diễn Trương Vô Kỵ trong bản điện ảnh Ỷ Thiên Đồ Long Ký và bị khán giả chê bai kịch liệt vì nam diễn viên sinh năm 1979 lộ rõ vẻ ngoài trưởng thành, già dặn hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh Trương Vô Kỵ trẻ trung trong nguyên tác. Hơn nữa, mái tóc được uốn xoăn tít càng “dìm” Lâm Phong thê thảm hơn. Nam diễn viên bị đánh giá là Trương Vô Kỵ bản trung niên.

Vai diễn đáng quên trong sự nghiệp của Lâm Phong - Ảnh: Baidu

Trịnh Gia Dĩnh

Sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm (2011), Trịnh Gia Dĩnh đã lập tức bị khán giả chỉ trích vì đảm nhận chàng thái tử độ tuổi đôi mươi Tô Dự trong bộ phim Hoa Tư Dẫn. Lúc bấy giờ, nam diễn viên đã 43 tuổi nhưng vẫn không ngại “cưa sừng làm nghé” để đóng thanh niên trai tráng.

Tạo hình vừa già vừa dìm nhan sắc của Trịnh Gia Dĩnh - Ảnh: Baidu)

Chính vì vậy, khi Hoa Tư Dẫn lên sóng màn ảnh, Trịnh Gia Dĩnh nhận về không ít lời chê bai vì tạo hình rườm rà và trên hết dù đã trung niên nhưng lại đi đóng vai thanh niên. Vì nhan sắc lộ rõ dấu hiệu tuổi tác nên nhân vật Tô Dự của Trịnh Gia Dĩnh bị đánh giá là không có nét hào hoa như theo mô tả của nguyên tác.

Lưu Khải Uy

Lưu Khải Uy sinh năm 1974 và dù được đánh giá trẻ trung so với tuổi thật nhưng khi đảm nhận những vai diễn quá ít tuổi, nam diễn viên lập tức để lộ dấu hiệu của tuổi tác. Ấy vậy mà ông xã cũ của Dương Mịch lại chỉ chăm chăm đóng các bộ phim thần tượng với các vai diễn chỉ ở độ tuổi đôi mươi.

Lưu Khải Uy có vẻ ngoài điển trai, trẻ trung so với tuổi - Ảnh: Baidu

Năm 2018, Lưu Khải Uy lúc đó đã 44 tuổi nhưng vẫn tham gia đóng Mãng Hoang Kỷ trong vai một thiếu niên chỉ mười mấy tuổi. Bộ phim ngay khi lên sóng đã nhận về thất bại ê chề, bên cạnh ngoại hình già nua của Lưu Khải Uy thì khi đứng cạnh nữ chính Vương Âu còn có sự khập khiễng và không ăn khớp. Hơn nữa, năm đó Lưu Khải Uy còn dính lùm xùm “đêm khuya đọc kịch bản” với Vương Âu nên khiến công chúng có cái nhìn không mấy thiện cảm.

Hình ảnh thiếu niên của Lưu Khải Uy 44 tuổi - Ảnh: Baidu)

Dù không còn nhan sắc như lúc trước, các fan girl vẫn luôn mong chờ những vai diễn khác phù hợp với độ tuổi các nam thần của mình để không "tụt mood'' bởi sự khập khiễng về diễn xuất.