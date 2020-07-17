BXH sao tuần 2 tháng 7: Tiêu Chiến rủ ‘huynh đệ’ Vương Nhất Bác chiếm đóng 2 vị trí cao nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba tụt hạng

Trong bảng xếp hạng tuần này, nam diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục giữ vững ngôi vương với sức ảnh hưởng ngày càng tăng.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 2 tháng 7 (từ ngày 6/7 đến ngày 12/7). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo trong một tuần. Các chỉ số này sau khi được tổng hợp sẽ được chia sẻ lên các phương tiện truyền thông.

Ở bảng diễn viên nam, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục giữ vững hai vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Đặng Luân bất ngờ leo lên vị trí thứ 3, đẩy nam diễn viên “Cẩm y chi hạ” Nhậm Gia Luân xuống hạng 4.

Ngôi sao 'Trần tình lệnh' đứng đầu bảng xếp hạng - Ảnh: Internet

Nhiều người dự đoán trong thời gian tới, sau khi bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” lên sóng, ngôi vương của nam diễn viên càng thêm vững chắc.

Top 10 nam diễn viên có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần 2 tháng 7:

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Đặng Luân Nhậm Gia Luân Chu Nhất Long Lý Hiện La Vân Hi Đinh Vũ Hề Dương Dương Trương Tân Thành

Bảng xếp hạng diễn viên nam - Ảnh: Internet

Về bảng nữ, sau nhiều tuần đứng nhất, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị Dương Mịch đẩy xuống vị trí thứ 2. Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh duy trì hạng 3 và Dương Tử tăng một hạng.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngậm ngùi đứng thứ 2 - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Top 10 nữ diễn viên có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần 2 tháng 7:

Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Lý Thấm Trịnh Sảng Lý Nhất Đồng Cúc Tịnh Y Trương Tử Phong Quan Hiểu Đồng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bxh-sao-tuan-2-thang-7-tieu-chien-ru-huynh-de-vuong-nhat-bac-chiem-dong-2-vi-tri-cao-nhat-dich-le-nhiet-ba-tut-hang-369862.html