BXH sao Hoa ngữ tuần 4 tháng 7: Tiêu Chiến tụt hạng chóng mặt, Dương Tử vươn lên đứng nhất

Sao quốc tế 31/07/2020 10:17

Sau nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng ngôi sao Cbiz có chỉ số ảnh hưởng cao, nam diễn viên Tiêu Chiến đã phải ngậm ngùi lui về ở vị trí thứ 4.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần cuối tháng 7 (từ ngày 20/7 đến ngày 26/7). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc.

Sau khi các chỉ số này được tích lũy trong 1 tuần, kết quả cuối cùng sẽ được thông báo đến khán giả.

Ở bảng diễn viên nam, sau nhiều tuần giữ vững ngôi vương, Tiêu Chiến đã bị tụt liền 3 hạng và phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, mỹ nam Vương Nhất Bác và Chu Nhất Long giành được hai vị trí cao nhất bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, Nhậm Gia Luân vươn lên đứng thứ 3.

tieu chien 1
Tiêu Chiến được dự đoán sẽ giành lại vị thế sau khi 2 tác phẩm truyền hình của anh chàng lên sóng nửa cuối năm 2020 - Ảnh: Internet

Top 10 bảng xếp hạng diễn viên nam có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 7:

  1. Vương Nhất Bác
  2. Chu Nhất Long
  3. Nhậm Gia Luân
  4. Tiêu Chiến
  5. Đặng Luân
  6. La Vân Hi
  7. Lý Hiện 
  8. La Tấn
  9. Dương Dương
  10. Hứa Khải
tieu chien 2
Bảng xếp hạng diễn viên nam - Ảnh: Internet

Về phần diễn viên nữ, Dương Tử đã vượt mặt “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba giành ngôi vương. Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba và Cúc Tịnh Y.

tieu chien 3
Dương Tử 'đánh bại' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet
tieu chien 4
Bảng xếp hạng diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Top 10 bảng xếp hạng diễn viên nữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 7:

  1. Dương Tử
  2. Địch Lệ Nhiệt Ba
  3. Cúc Tịnh Y
  4. Quan Hiểu Đồng
  5. Trương Tử Phong
  6. Triệu Lệ Dĩnh
  7. Giang Sơ Ảnh
  8. Dương Mịch
  9. Âu Dương Na Na
  10. Trịnh Sảng
Cười té ghế dàn sao nam xịt kem chống nắng bảo vệ nhan sắc: Lý Hiện quá "bất hủ", Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến như dùng bình cứu hoả

Cười té ghế dàn sao nam xịt kem chống nắng bảo vệ nhan sắc: Lý Hiện quá "bất hủ", Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến như dùng bình cứu hoả

Không chỉ Lý Hiện, cặp đôi màn ảnh Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến mà nhiều sao nam trong giới như Trương Nhược Quân, Phạm Thừa Thừa, dàn sao "Trần Tình Lệnh" cũng có những khoảnh khắc cười ra nước mắt với kem xịt chống nắng.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Nhậm Gia Luân

TIN LIÊN QUAN

Cười té ghế dàn sao nam xịt kem chống nắng bảo vệ nhan sắc: Lý Hiện quá "bất hủ", Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến như dùng bình cứu hoả

Cười té ghế dàn sao nam xịt kem chống nắng bảo vệ nhan sắc: Lý Hiện quá "bất hủ", Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến như dùng bình cứu hoả

BXH sao tuần 2 tháng 7: Tiêu Chiến rủ ‘huynh đệ’ Vương Nhất Bác chiếm đóng 2 vị trí cao nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba tụt hạng

BXH sao tuần 2 tháng 7: Tiêu Chiến rủ ‘huynh đệ’ Vương Nhất Bác chiếm đóng 2 vị trí cao nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba tụt hạng

Dương Tử và Tiêu Chiến lại lộ ảnh thân mật ở hậu trường, cảm giác couple thế này thì lên phim còn ngọt ngào cỡ nào?

Dương Tử và Tiêu Chiến lại lộ ảnh thân mật ở hậu trường, cảm giác couple thế này thì lên phim còn ngọt ngào cỡ nào?

Fan tích cực quyên góp chống lũ nhưng Tiêu Chiến lại làm ngơ: Netizen xứ Trung nói gì?

Fan tích cực quyên góp chống lũ nhưng Tiêu Chiến lại làm ngơ: Netizen xứ Trung nói gì?

BXH sao Cbiz tuần cuối tháng 6: Tiêu Chiến giữ vững vị thế, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh tụt hạng

BXH sao Cbiz tuần cuối tháng 6: Tiêu Chiến giữ vững vị thế, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh tụt hạng

Chủ đề gây tranh cãi xứ Trung: Vương Nhất Bác hưởng lợi nhiều nhất sau khi Tiêu Chiến "thất thế"?

Chủ đề gây tranh cãi xứ Trung: Vương Nhất Bác hưởng lợi nhiều nhất sau khi Tiêu Chiến "thất thế"?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục