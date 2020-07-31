BXH sao Hoa ngữ tuần 4 tháng 7: Tiêu Chiến tụt hạng chóng mặt, Dương Tử vươn lên đứng nhất

Sau nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng ngôi sao Cbiz có chỉ số ảnh hưởng cao, nam diễn viên Tiêu Chiến đã phải ngậm ngùi lui về ở vị trí thứ 4.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần cuối tháng 7 (từ ngày 20/7 đến ngày 26/7). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc.

Sau khi các chỉ số này được tích lũy trong 1 tuần, kết quả cuối cùng sẽ được thông báo đến khán giả.

Ở bảng diễn viên nam, sau nhiều tuần giữ vững ngôi vương, Tiêu Chiến đã bị tụt liền 3 hạng và phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 4. Trong khi đó, mỹ nam Vương Nhất Bác và Chu Nhất Long giành được hai vị trí cao nhất bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, Nhậm Gia Luân vươn lên đứng thứ 3.

Tiêu Chiến được dự đoán sẽ giành lại vị thế sau khi 2 tác phẩm truyền hình của anh chàng lên sóng nửa cuối năm 2020 - Ảnh: Internet

Top 10 bảng xếp hạng diễn viên nam có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 7:

Vương Nhất Bác Chu Nhất Long Nhậm Gia Luân Tiêu Chiến Đặng Luân La Vân Hi Lý Hiện La Tấn Dương Dương Hứa Khải

Bảng xếp hạng diễn viên nam - Ảnh: Internet

Về phần diễn viên nữ, Dương Tử đã vượt mặt “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba giành ngôi vương. Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba và Cúc Tịnh Y.

Dương Tử 'đánh bại' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Top 10 bảng xếp hạng diễn viên nữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 7:

Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba Cúc Tịnh Y Quan Hiểu Đồng Trương Tử Phong Triệu Lệ Dĩnh Giang Sơ Ảnh Dương Mịch Âu Dương Na Na Trịnh Sảng

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