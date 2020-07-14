Dương Tử và Tiêu Chiến lại lộ ảnh thân mật ở hậu trường, cảm giác couple thế này thì lên phim còn ngọt ngào cỡ nào?

Sao quốc tế 14/07/2020 16:26

Hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến và Dương Tử trên phim trường “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” đang khiến người hâm mộ không ngừng bấn loạn.

Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” là dự án truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm nay. Với sự tham gia của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” Tiêu ChiếnDương Tử, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng ngay từ khi bấm máy.

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Poster 'Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn' - Ảnh: Internet

Được biết, “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” sẽ dự kiến lên sóng trong tháng 8 tới. Chính vì vậy, những ngày gần đây, loạt ảnh hậu trường bị giấu kín bấy lâu bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội.

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Hình ảnh hậu trường đầy vui vẻ của cặp đôi - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi diễn viên chính Dương Tử và Tiêu Chiến cùng đứng trên sân thượng chụp hình hậu trường cho đoàn phim. Sau đó, Dương Tử tưởng việc chụp ảnh đã kết thúc nên cô muốn rời đi. Ngay lúc này, Tiêu Chiến lại kéo cô bạn diễn ở lại, tiếp tục chụp hình. Dương Tử cũng thuận theo dựa vào vai Tiêu Chiến để tạo dáng trông vô cùng ngọt ngào. Nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đều cảm thấy cả hai có phản ứng hóa học khá mạnh mẽ.

Netizen xứ Trung dự đoán sau khi bộ phim lên sóng, Dương Tử và Tiêu Chiến có thể trở thành couple hot nhất hè này trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

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Cả hai có phản ứng hóa học vô cùng mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Hiện tại, “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” của Tiêu Chiến và Dương Tử sẽ là đối thủ cạnh tranh với “Hữu phỉ” của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, “Hữu phỉ” là phim cổ trang nên khâu hậu kỳ chỉnh sửa sẽ lâu hơn. Chính vì vậy, thời gian ra mắt của “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” sẽ sớm hơn “Hữu phỉ”.

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Từ khóa:   Dương Tử Dương Tử và Tiêu Chiến Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn

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