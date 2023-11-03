'Bóc trần' nhan sắc chụp lén của Lưu Diệc Phi khi chọn đồ cưới cùng mẹ, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Sao quốc tế 03/11/2023 15:35

Sau thành công của Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi tiếp tục nhận lời tham gia Câu Chuyện Hoa Hồng. Đây là một trong những dự án phim được công chúng mong đợi nhất thời điểm hiện tại.

Mới đây, loạt ảnh hậu trường của Lưu Diệc Phi trong Câu Chuyện Hoa Hồng được lan truyền rầm rộ trên mạng. Tuy chỉ là những bức ảnh chụp vội không chỉnh sửa thế nhưng nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ vẫn khiến dân tình mê mẩn. Đường nét gương mặt thanh thoát, khí chất tiểu thư đài các nổi bật giúp Lưu Diệc Phi tỏa sáng trong mọi khung hình.

Nhiều khán giả cũng phải trầm trồ trước khả năng quản lý vóc dáng quá đỉnh của Lưu Diệc Phi. Gu thời trang của cô đơn giản nhưng vẫn đủ sức làm toát lên khí chất “danh môn khuê nữ”.

'Bóc trần' nhan sắc chụp lén của Lưu Diệc Phi khi chọn đồ cưới cùng mẹ, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 1'Bóc trần' nhan sắc chụp lén của Lưu Diệc Phi khi chọn đồ cưới cùng mẹ, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 2'Bóc trần' nhan sắc chụp lén của Lưu Diệc Phi khi chọn đồ cưới cùng mẹ, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 3

Trong ảnh dường như là phân cảnh nữ chính Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) cùng mẹ đi mua đồ cưới. Có lẽ cả hai đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới với Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân) cũng là cha của bé Phương Thái Sơ sau này. Tuy cuộc hôn nhân này kéo dài không lâu, thế nhưng đây cũng là quãng thời gian cực kỳ hạnh phúc đối với Hoàng Diệc Mai. 

Bên cạnh đó, nữ chính Lưu Diệc Phi được khán giả khen ngợi vì sở hữu tạo hình xinh đẹp và quyến rũ. Cô cũng có sự tương tác ngọt ngào, tự nhiên với các đồng nghiệp khác giới trong dự án này. 

'Bóc trần' nhan sắc chụp lén của Lưu Diệc Phi khi chọn đồ cưới cùng mẹ, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 4

Câu chuyện hoa hồng đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau thời gian nghỉ ngơi. Bộ phim thu hút sự quan tâm của công chúng ngay từ khi mới thông báo kế hoạch sản xuất và dàn diễn viên. Câu chuyện hoa hồng quy tụ nhiều gương mặt diễn viên xuất sắc của màn ảnh nhỏ Trung Quốc như Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Đồng Đại Vi, Vạn Thiến….

Với nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực, Câu chuyện hoa hồng được kỳ vọng làm khán giả hài lòng khi ra mắt trong thời gian tới. Phim tiếp tục là một sự thử sức mới mẻ của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Hiện tại dự án phim truyền hình hiện đại này của thần tiên tỷ tỷ vẫn đang trong quá trình quay.

Loạt ảnh chụp lén 'vạch trần' nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp

Loạt ảnh chụp lén 'vạch trần' nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp

Bộ ảnh 'chụp lén' của Lưu Diệc Phi trên phim trường Thần Điêu Đại Hiệp cách đây 17 năm bất ngờ bị nhiều người "đào lại" và lan truyền trên mạng xã hội.

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