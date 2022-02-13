'Bóc mẽ' loạt hành động cho thấy Lâm Canh Tân là 'đệ nhất keo kiệt' của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 13/02/2022 17:46

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã liệt kê hàng loạt bằng chứng cho thấy Lâm Canh Tân keo kiệt tới mức nào.

 

Lâm Canh Tân là nam diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, từng là một trong "Tân tứ đại tiểu sinh", đây là danh hiệu dành cho sao nam có thực lực, không đi theo con đường thần tượng. 

Ngay khi mới chập chững bước vào làng giải trí, nam diễn viên đã được khán giả yêu thích nhờ vai diễn Thập tứ a ca trong bộ phim đình đám Bộ Bộ Kinh Tâm. Trên đà phát triển, anh góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Ngân, Địch Nhân Kiệt Chi Thần Đô Long Vương, Vũ Lạc Truyền Kỳ hay mới đây là Sở Kiều Truyện. Chính vì lý do này, Lâm Canh Tân được mệnh danh là "Nam thần cổ trang" mới của làng giải trí xứ Trung.

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Lâm Canh Tân là nam diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Mới đây, trang Sohu đã chia sẻ hàng loạt bằng chứng cho thấy Lâm Canh Tân keo kiệt tới mức nào. Dù thu nhập kếch xù nhưng anh lúc nào cũng "đóng cửa đi ăn mày". Cụ thể, đương là một ngôi sao nổi tiếng, nam diễn viên có thể mua một chiếc điện thoại iPhone chính hãng nhưng anh lại mua hàng nhái cho rẻ tiền mà không hề ngại ngùng về điều này. 

Khi tham gia chương trình truyền hình và được tài trợ trang phục, Lâm Canh Tân sẽ mang về nhà dùng chứ không để lại trường quay. Anh cho rằng việc vứt bỏ một bộ quần áo đẹp sau khi mặc một lần là quá lãng phí. Tuy nhiên, quan điểm này của anh đã được nhiều khán giả đồng tình. Ngoài ra, anh không thích mua đồ hiệu xa xỉ. Về cơ bản, quần áo, giày dép anh dùng đều có giá vài trăm tệ trở xuống và thường mua ở những nơi bán đồ rẻ tiền.

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Nam diễn viên thể hiện sự tiết kiệm tới mức keo kiệt của mình ở khắp nơi - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là Lâm Canh Tân còn tận dụng quà người khác tặng mình để đem đi tặng lại. Trong quá trình quay Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh đã tặng anh một bó hoa. Sau đó, anh đã mang bó hoa này đi chúc mừng sinh nhật Tiết Chi Khiêm. Chính vì vậy, anh được mệnh danh là "Đệ nhất keo kiệt" của làng giải trí Hoa ngữ.

Hiện tại, cuộc sống bình dị của Lâm Canh Tân chẳng khác nào 1 chàng trai bình thường. Nhiều người hâm mộ còn đùa rằng, chỉ cần lê la quán vỉa hè là thể nào cũng gặp được "Nam thần cổ trang" của Cbiz.

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