Biên kịch Uông Lâm Hải bị cộng đồng mạng xứ Trung tẩy chay vì dám làm điều này với Lộc Hàm

Mới đây, Uông Lâm Hải khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng” khi lên tiếng chê bai nam diễn viên Lộc Hàm mặc dù chưa một lần hợp tác. Cụ thể, nhà biên kịch này nhận xét nam diễn viên là ví dụ điển hình của khái niệm "nương pháo" (ý chỉ người đàn ông với ngoại hình và tính cách giống con gái), còn những ai thích được Lộc Hàm thì “bị bệnh về thẩm mỹ″.

Biên kịch Uông Lâm Hải chê bai Lộc Hàm - Ảnh: Internet

Lộc Hàm là cựu thành viên của nhóm nhạc EXO. Sau khi kết thúc hợp đồng với SM, anh trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Lộc Hàm hiện là một trong những ngôi sao đắt giá nhất của Cbiz và sở hữu một lượng fan khổng lồ. Chính vì vậy mà phát ngôn động chạm này của Uông Lâm Hải đã khiến người hâm mộ của Lộc Hàm nổi giận và quyết định tẩy chay vị biên kịch này.