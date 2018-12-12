Biên kịch Uông Lâm Hải bị cộng đồng mạng xứ Trung tẩy chay vì dám làm điều này với Lộc Hàm

Uông Lâm Hải là một trong những biên kịch bị “ném đá” nhiều nhất của điện ảnh Hoa ngữ vì những phát ngôn “gây sốc” về các ngôi sao trong làng giải trí.
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Mới đây, Uông Lâm Hải khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng” khi lên tiếng chê bai nam diễn viên Lộc Hàm mặc dù chưa một lần hợp tác. Cụ thể, nhà biên kịch này nhận xét nam diễn viên là ví dụ điển hình của khái niệm "nương pháo" (ý chỉ người đàn ông với ngoại hình và tính cách giống con gái), còn những ai thích được Lộc Hàm thì “bị bệnh về thẩm mỹ″.
Lộc Hàm là cựu thành viên của nhóm nhạc EXO. Sau khi kết thúc hợp đồng với SM, anh trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Lộc Hàm hiện là một trong những ngôi sao đắt giá nhất của Cbiz và sở hữu một lượng fan khổng lồ. Chính vì vậy mà phát ngôn động chạm này của Uông Lâm Hải đã khiến người hâm mộ của Lộc Hàm nổi giận và quyết định tẩy chay vị biên kịch này.
Trước đó, biên kịch họ Uông đã từng có những bài viết không hay về các ngôi sao trẻ như Ngô Diệc Phàm, Thái Từ Khôn, Địch Lệ Nhiệt Ba… Có thể nói, Uông Lâm Hải là một trong những biên kịch thích “tạo phốt” và gây chú ý nhất Cbiz. Ông thường xuyên lấy việc phán xét các nghệ sĩ Hoa ngữ làm “thú vui”.
Có vẻ như những cái tên trong danh sách chỉ trích của vị biên kịch này vẫn còn rất dài. Nhưng rõ ràng với cách làm này của Uông Lâm Hải thì việc ông nhận về “gạch đá” từ cư dân mạng cũng không có gì khó hiểu.