Bi kịch "nữ hoàng phim nóng" xứ cảng thơm: Tuổi trung niên lâm bệnh nặng, cơ thể gầy guộc, tay chân bầm tím

Sao quốc tế 12/09/2023 10:12

Khi bước vào tuổi trung niên, Trịnh Diễm Lệ có cuộc sống vất vả, túng thiếu. Nữ diễn viên từng đi phục vụ tại quán ăn nhanh, mỗi ngày đứng 10 tiếng nhưng kiếm được số tiền ít ỏi. Hiện tại, sức khỏe của cô lại giảm sút khiến Trịnh Diễm Lệ lo lắng không đủ tiền trang trải sinh hoạt phí.

Ngày 11/9, truyền thông đưa tin nữ diễn viên Trịnh Diễm Lệ chia sẻ sức khỏe của cô đang ngày càng xấu đi, khiến cô vừa nhận công việc không lâu đã không đủ sức để làm việc tiếp.

"Lần đầu trong vài tháng qua, sức khỏe của tôi tồi tệ đến vậy. Những ngày qua tôi không thể đi làm, mà dành phần lớn thời gian ở nhà hoặc ngoài hành lang bệnh viện. Tôi mong sớm khỏe trở lại để sống bình thường", Trịnh Diễm Lệ chia sẻ.

Bi kịch 'nữ hoàng phim nóng' xứ cảng thơm: Tuổi trung niên lâm bệnh nặng, cơ thể gầy guộc, tay chân bầm tím - Ảnh 1

Trước đó, vào tháng 6/2020, Trịnh Diễm Lệ mắc bệnh về tâm lý và chứng biếng ăn, sụt cân nghiêm trọng phải vào phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị. Năm 2022, nữ diễn viên cũng phải nhập viện vì vấn đề thể chất. Tháng 3 năm nay, Trịnh Diễm Lệ vui mừng thông báo cô đã tìm được công việc mới nhưng hiện tại sức khỏe không ổn định để làm việc.

Vào thập niên 1980 và 1990, màn ảnh Hong Kong nở rộ những hình tượng gợi cảm, nóng bỏng. Thời điểm này, Trịnh Diễm Lệ cũng tạo được ấn tượng riêng biệt bên cạnh những mỹ nhân quyến rũ có tiếng như Thư Kỳ, Chung Lệ Đề, Khâu Thục Trinh...

Bi kịch 'nữ hoàng phim nóng' xứ cảng thơm: Tuổi trung niên lâm bệnh nặng, cơ thể gầy guộc, tay chân bầm tím - Ảnh 2

Mỹ nữ họ Trịnh sinh năm 1972 tại Hong Kong, vào nghề năm 16 tuổi. Nhờ sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm, cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất và nhanh chóng bứt tốc tên tuổi trong nhiều bộ phim như Nhà Có Hỉ Sự, Đại Đường Danh Bổ… hay vai chính trong Hiệp Khách Hành đóng cùng Lương Triều Vỹ.

Cư dân mạng từng dành nhiều lời có cánh về sự nghiệp của mỹ nhân, coi cô là ''nghệ sĩ tài năng hiếm có'' cả về tướng mạo lẫn diễn xuất. Giới giải trí nhận định tương lai của điện ảnh Hong Kong trông chờ vào Trịnh Diễm Lệ.

Bi kịch 'nữ hoàng phim nóng' xứ cảng thơm: Tuổi trung niên lâm bệnh nặng, cơ thể gầy guộc, tay chân bầm tím - Ảnh 3

Sau này, dù được TVB tích cực lăng xê nhưng danh tiếng của Trịnh Diễm Lệ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Cảm thấy cơ hội của mình ngày một tụt dốc không phanh, nữ diễn viên quyết định rời đi, chuyển hướng đóng phim cấp ba mặc sự ngăn cản của người thân.

Bi kịch 'nữ hoàng phim nóng' xứ cảng thơm: Tuổi trung niên lâm bệnh nặng, cơ thể gầy guộc, tay chân bầm tím - Ảnh 4

Cũng từ đây, danh tiếng của cô nổi như cồn, sánh ngang với Thư Kỳ, Chung Lệ Đề, Khâu Thục Trinh... và được gọi là "biểu tượng gợi cảm của Hong Kong", "nữ hoàng phim nóng", "ngôi sao phim 18+ có gương mặt đẹp nhất"...

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