Trong buổi livestream với fan, 'bản sao' Bạch Lộc chia sẻ sự cố 'tai nạn' khi ghi hình khiến fan vừa lo lắng nhưng không khỏi bật cười trước màn xử lý tai nạn của nữ diễn viên.
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Lý Nhất Đồng được biết đến là người đóng thế cho Triệu Lệ Dĩnh những ngày đầu sự nghiệp. Nữ diễn viên bắt đầu nổi tiếng khi lọt vào “mắt xanh” của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính. Cô có cơ hội tham gia đóng vai chính trong Bán Yêu Khuynh Thành và Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Được liên tục mời diễn vai chính trong nhiều bộ phim nhưng vẫn không thể trở nên nổi bật giữa rừng tiểu hoa trong Cbiz như hiện nay. Cô bước chân vào làng giải trí được nhiều năm, có 9 phim đóng chính nhưng đến nay vẫn còn 6 bộ chưa được lên sóng.
Mới đây, tên tuổi của Lý Nhất Đồng được hâm nóng trở lại khi cô livestream trò chuyện cùng fan. Khi ấy, một người hỏi về sự kiện "gãy răng", cô nàng cũng đã thật thà chia sẻ: "Hồi trước khi đang quay Keep Running thì tự nhiên tôi bị gãy răng, sau đó để không ảnh hưởng đến chương trình nên đã dùng keo 502 dán lại rồi tiếp tục quay như bình thường, đạo diễn sau khi kết thúc quay hình đi ăn cơm thì mới biết sự việc này, cười quá trời cười luôn".
Sự việc này khiến không ít fan hâm mộ lo lắng nhưng không khỏi bật cười trước hành động nữ diễn viên. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lý Nhất Đồng đã đăng ảnh đáng yêu của mình lên trang cá nhân để an ủi fan.
Được biết, khi tham gia chương trình Keep Running cùng Bạch Lộc, Lý Nhất Đồng được nhận xét là bản sao của đàn em. Phần lớn khán giả cho rằng, nữ diễn viên có nét đẹp sắc sảo, ấn tượng hơn Bạch Lộc.
Tuy nhiên, xét về độ nổi tiếng như đàn em thì Lý Nhất Đồng chưa được may mắn gọi tên nên vẫn còn trồi sụt trong sự nghiệp. Tuy sở hữu gương mặt xinh đẹp và tài nguyên phong phú nhưng Lý Nhất Đồng vẫn mãi chưa nổi bật lên thành sao hạng A.