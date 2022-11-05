Lý Nhất Đồng được biết đến là người đóng thế cho Triệu Lệ Dĩnh những ngày đầu sự nghiệp. Nữ diễn viên bắt đầu nổi tiếng khi lọt vào “mắt xanh” của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính. Cô có cơ hội tham gia đóng vai chính trong Bán Yêu Khuynh Thành và Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Được liên tục mời diễn vai chính trong nhiều bộ phim nhưng vẫn không thể trở nên nổi bật giữa rừng tiểu hoa trong Cbiz như hiện nay. Cô bước chân vào làng giải trí được nhiều năm, có 9 phim đóng chính nhưng đến nay vẫn còn 6 bộ chưa được lên sóng.

Lý Nhất Đồng trong Bán Yêu Khuynh Thành - Ảnh: Internet

Mới đây, tên tuổi của Lý Nhất Đồng được hâm nóng trở lại khi cô livestream trò chuyện cùng fan. Khi ấy, một người hỏi về sự kiện "gãy răng", cô nàng cũng đã thật thà chia sẻ: "Hồi trước khi đang quay Keep Running thì tự nhiên tôi bị gãy răng, sau đó để không ảnh hưởng đến chương trình nên đã dùng keo 502 dán lại rồi tiếp tục quay như bình thường, đạo diễn sau khi kết thúc quay hình đi ăn cơm thì mới biết sự việc này, cười quá trời cười luôn".