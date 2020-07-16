Ảnh chụp lén của Angela Baby gây sốt Weibo, nhan sắc không qua photoshop mà như công chúa bước ra từ truyện cổ tích

Sao quốc tế 16/07/2020 15:59

Loạt ảnh hậu trường của nữ diễn viên Angela Baby khi tham gia ghi hình cho tập “Keep Running” mới nhất đang khiến người hâm mộ bấn loạn.

Mới đây, khi tham gia ghi hình cho tập mới nhất của show “Keep Running” (“Running Man” bản Trung), nữ diễn viên Angela Baby đã gây sốt mạng xã hội xứ Trung với loạt ảnh hậu trường cực xinh đẹp.

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Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Angela Baby - Ảnh: Internet

Theo đó, qua loạt khoảnh khắc được đăng tải, bà xã Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với tạo hình công chúa cổ tích, đầu đội vương miện lấp lánh. Dù những hình ảnh này đều chưa qua chỉnh sửa kỹ lưỡng nhưng nhan sắc của mỹ nhân “Vân Trung ca” vẫn vô cùng nổi bật. Mọi đường nét trên gương mặt của Angela Baby hoàn mỹ đến mức ai nhìn cũng phải ghen tỵ.

Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, netizen xứ Trung đã không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của Angela Baby.

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Angela Baby nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ netizen bởi nhan sắc ngọt ngào và thần thái miễn chê – Ảnh: Internet

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Bà xã Huỳnh Hiểu Minh rất hợp với phong cách nhẹ nhàng, công chúa – Ảnh: Internet

Bên cạnh những tấm hình chưa chỉnh sửa, người hâm mộ còn chia sẻ thêm những khoảnh khắc xinh đẹp không tì vết của Angela Baby tại hậu trường.

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Dù đã là mẹ một con nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, đáng yêu như thiếu nữ - Ảnh: Internet

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Quả thực, nhan sắc 'gái một con' của bà xã Huỳnh Hiểu Minh khiến ai nấy cũng phải trầm trồ và xuýt xoa – Ảnh: Internet

Dù thường xuyên vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng hiện tại, vẻ đẹp của nữ diễn viên Angela Baby là điều mà bất kỳ ai cũng phải công nhận.

Angela Baby lộ ảnh tạp chí cũ, nhan sắc khác biệt lại còn bị Trương Bá Chi lấn át hoàn toàn

Angela Baby lộ ảnh tạp chí cũ, nhan sắc khác biệt lại còn bị Trương Bá Chi lấn át hoàn toàn

Loạt ảnh của nữ diễn viên Angela Baby và Trương Bá Chi thuở mới bước chân vào Cbiz bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội xứ Trung.

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Từ khóa:   diễn viên Angela Baby bà xã Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ

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