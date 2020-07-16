Ảnh chụp lén của Angela Baby gây sốt Weibo, nhan sắc không qua photoshop mà như công chúa bước ra từ truyện cổ tích

Loạt ảnh hậu trường của nữ diễn viên Angela Baby khi tham gia ghi hình cho tập “Keep Running” mới nhất đang khiến người hâm mộ bấn loạn.
- Giấu kín là thế nhưng Angela Baby lại vô tình để lộ gương mặt chính diện của con trai qua bức ảnh này
- Bị cho làm lố để nổi bật hơn mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’, Angela Baby khiến fan phát hoảng với gương mặt trắng bệch
Mới đây, khi tham gia ghi hình cho tập mới nhất của show “Keep Running” (“Running Man” bản Trung), nữ diễn viên Angela Baby đã gây sốt mạng xã hội xứ Trung với loạt ảnh hậu trường cực xinh đẹp.
Theo đó, qua loạt khoảnh khắc được đăng tải, bà xã Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với tạo hình công chúa cổ tích, đầu đội vương miện lấp lánh. Dù những hình ảnh này đều chưa qua chỉnh sửa kỹ lưỡng nhưng nhan sắc của mỹ nhân “Vân Trung ca” vẫn vô cùng nổi bật. Mọi đường nét trên gương mặt của Angela Baby hoàn mỹ đến mức ai nhìn cũng phải ghen tỵ.
Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, netizen xứ Trung đã không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của Angela Baby.
Bên cạnh những tấm hình chưa chỉnh sửa, người hâm mộ còn chia sẻ thêm những khoảnh khắc xinh đẹp không tì vết của Angela Baby tại hậu trường.
Dù thường xuyên vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng hiện tại, vẻ đẹp của nữ diễn viên Angela Baby là điều mà bất kỳ ai cũng phải công nhận.