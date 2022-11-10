Một bệnh viện nha khoa đã bị Angelababy đâm đơn kiện vì sử dụng trái phép hình ảnh để chạy quảng cáo.

Trang Sinchew đưa tin, vừa qua Angelababy đã đâm đơn kiện một bệnh viện nha khoa ở Bắc Kinh và yêu cầu bồi thường 36.000 NDT (hơn 120 tỷ đồng) vì nơi này đã sử dụng sức ảnh hưởng và giá trị thương hiệu của cô để quảng bá, hành động này là xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân. Theo đó, bệnh viện này đã sử dụng khoảng 36 bức ảnh của nữ diễn viên thời chưa niềng răng lên MXH để quảng bá cho cơ sở của mình dù cho hai bên chưa từng có bất kỳ giao kèo nào.

Angelababy thời chưa chỉnh nha - Ảnh: Internet

Sau khi tiếp nhận đơn kiện của Angelababy, phía tòa án bị cấu thành tội xâm phạm quyền hình ảnh do chưa được sự đồng ý của nữ diễn viên mà sử dụng các hình ảnh này vào hành động quảng bá thương hiệu. Vì vậy, tòa án yêu cầu phía bệnh viện nha khoa kia phải đăng thông báo xin lỗi lên WeChat và bồi thường kinh tế cho Angelababy.

Diện mạo thời chưa chỉnh nha của Angelababy luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Thời mới tham gia vào ngành giải trí, nữ diễn viên có một hàm răng chưa đẹp, xương hàm lại to nên mới tiến hành chỉnh nha để ngoại hình hoàn mỹ hơn.

Khuôn mặt khác lạ theo thời gian của Angelababy - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau này không chỉ phần răng mà cả khuôn mặt của Angelababy cũng nhỏ nhắn hơn trông thấy, vì vậy nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Trước sự việc này, nữ diễn viên đã phải nhiều lần lên tiếng chứng minh bản thân không hề động vào "dao kéo". Thậm chí, cô còn phải tiến hành thẩm định, kết quả từ chuyên gia cho thấy cô đẹp tự nhiên, ngoài niềng răng thì chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angelababy-khoi-kien-benh-vien-dung-loat-anh-thoi-vit-con-xau-xi-cua-co-de-kiem-trac-523207.html