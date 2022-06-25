5 năm nhìn lại bản điện ảnh Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của Lưu Diệc Phi và Dương Dương?

Thời điểm lên sóng 5 năm trước, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh bị chê trên mọi phương diện, đó là kịch bản, diễn xuất, tạo hình, màu phim… dù được đầu tư kinh phí lớn. Nguyên tác của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa rất dài, việc chỉ làm gói gọn trong 2 tiếng khiến biên kịch chỉ có thể sàng lọc ra những tình tiết quan trọng nhất. Đương nhiên, thời gian quá ngắn khiến bản điện ảnh của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa không thể truyền tải được nội dung nguyên tác, đối với người lần đầu xem sẽ cảm thấy rất khó hiểu.

Yếu tố quan trọng tiếp theo mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là diễn xuất của cặp đôi chính Lưu Diệc Phi và Dương Dương . Nhan sắc và độ hợp vai của Lưu Diệc Phi – Dương Dương thì khỏi phải bàn cãi nhưng diễn xuất của họ lại không nhận được đánh giá cao cho lắm. Thêm vào đó, chemistry của bộ đôi này cũng không xuất sắc như kỳ vọng, cả 2 ngôi sao nổi tiếng này thật sự không thể truyền tải được tình yêu sâu đậm của Bạch Thiển và Dạ Hoa.

Ngoài ra, thành công quá lớn của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình cũng là một yếu tố khiến cho bản điện ảnh nhận phải nhiều gạch đá. Ưu điểm khiến bản truyền hình được khán giả yêu thích chính là nội dung bám sát nguyên tác, dàn diễn viên hợp vai và diễn ổn nữa. Chỉ cần những yếu tố này thôi cũng đủ để “đè bẹp” bản điện ảnh rồi, thậm chí còn khiến cho bản điện ảnh phải nhận về nhiều bình luận tiêu cực hơn mức bình thường.

Thành công quá lớn của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình cũng là một yếu tố khiến cho bản điện ảnh nhận phải nhiều gạch đá - Ảnh: Internet

Mặc dù nội dung của bản điện ảnh không đến mức bám sát nguyên tác 100% nhưng những tình tiết quan trọng và mang tính điểm nhấn vẫn xuất hiện trong phim. Chỉ có điều, nếu biên kịch khéo léo hơn trong việc xây dựng kịch bản và liên kết các tình tiết “mượt” hơn một chút thì khán giả khi xem sẽ không cảm thấy lấn cấn và khó hiểu đến vậy.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Về phần Lưu Diệc Phi và Dương Dương, diễn xuất của họ không tốt cũng là thật, chemistry yếu cũng là thật. Tuy nhiên, khi chúng ta bỏ qua yêu cầu về chemistry thì Lưu Diệc Phi lẫn Dương Dương đều vẫn mang đến phong thái của Bạch Thiển lẫn Dạ Hoa, đặc biệt là những cảnh bi thương họ diễn khá ổn áp đấy chứ. Nhưng nếu đem ra so sánh với Dương Mịch và Triệu Hựu Đình trong bản truyền hình thì rõ ràng là Lưu Diệc Phi và Dương Dương đều “không có cửa” rồi.

Dương Dương - Ảnh: Internet

Đánh giá một cách khách quan thì Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh đúng là không ổn thật nhưng bộ phim này vẫn có kha khá những điểm đáng để khen ngợi. Mà hiệu ứng quá lớn của bản truyền hình đã khiến bản điện ảnh bị dìm rất nhiều, thật là đáng tiếc.