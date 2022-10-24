10 năm cống hiến cho TVB, Trần Vỹ Kỳ không nhận 1 đồng lương cơ bản, ra đi với hai bàn tay trắng

Sao quốc tế 24/10/2022 10:56

Sau nhiều năm hoạt động dưới trướng TVB, Trần Vỹ Kỳ không được gia hạn hợp đồng nên phải làm nhiều việc khác nhau để mưu sinh.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua nữ diễn viên Trần Vỹ Kỳ đã chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi cô còn là một nghệ sĩ trực thuộc đài TVB.

Trần Vỹ Kỳ cho biết, trong suốt 10 năm cống hiến cho TVB, cô không hề có lương cơ bản và phản nhận thêm trợ cấp từ gia đình để trang trải cuộc sống hàng ngày. Vào các dịp lễ tết, nữ diễn viên thường kiếm thêm tiền nhờ công việc làm MC nhờ đồng nghiệp giới thiệu.

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Trần Vỹ Kỳ không hề được TVB trọng dụng - Ảnh: Internet

"Tôi cần phải tìm việc làm vì còn chăm lo cho gia đình, trang trải cuộc sống. Bạn bè cũng giới thiệu một số chương trình để tôi làm MC thời gian ngắn. Cuộc sống khi đó khá bấp bênh vì không có thu nhập ổn định." - Trần Vỹ Kỳ tiết lộ.

Sở hữu ngoại hình sáng và kỹ năng diễn xuất khá, nhưng Trần Vỹ Kỳ lại không được TVB trọng dụng. Sau sự việc gây tai nạn giao thông khi say rượu vào tháng 10/2019, Trần Vỹ Kỳ bị đóng băng sự nghiệp gần năm. Đến khi hợp đồng của cô với TVB kết thúc, nhà đài này không gia hạn thêm nên nữ diễn viên đã rời khỏi đây sau 10 năm gắn bó.

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"Khi đó tôi phân vân có nên tiếp tục hoạt động trong giới giải trí hay không. Một phần, tôi nghĩ mình không phù hợp với ngành này. Bên cạnh đó, thị trường giải trí ế ẩm và dịch bệnh khiến tôi lo lắng về tương lai." - Trần Vỹ Kỳ kể lại.

Tháng 7 năm ngoái, Trần Vỹ Kỳ chuyển sang kinh doanh thịt lợn muối Tây Ban Nha online. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh quảng bá cho sản phẩm của mình. Cô gửi lời cảm ơn đến các khách hàng đã ủng hộ công việc mới của mình.

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Theo HK01, từ lâu TVB đã mang tiếng là keo kiệt, đối xử tệ với các nhân viên cũng như nghệ sĩ của mình. Nhiều diễn viên không được nhà đài này ưu ái chỉ được giao cho các vai phụ với đồng lương thấp nên không đủ để trang trải cuộc sống. Do vậy, sau khi kết thúc hợp đồng, nhiều người lựa chọn tìm hướng phát triển khác ở Đại lục hoặc ở một công ty khác.

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Từ khóa:   Trần Vỹ Kỳ TVB sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

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