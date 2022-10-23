5 nàng Vương Ngữ Yên kinh điển trong 'Thiên Long Bát Bộ': đâu là vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả?

Trần Ngọc Liên là mỹ nhân đầu tiên đảm nhận vai diễn Vương Ngữ Yên trên màn ảnh Hoa ngữ vào năm 1982. Vào thời điểm đó, nữ diễn viên thành công thể hiện hình ảnh một mỹ nhân đài các, xinh đẹp tuyệt trần pha lẫn nét trầm buồn trong Thiên Long Bát Bộ . Thậm chí, nhà văn Kim Dung cũng gửi tặng lời khen ngợi cho tạo hình lẫn diễn xuất của cô.

Ở thời điểm này, Trần Ngọc Liên chỉ tham gia một số chương trình của TVB và không còn đóng phim. Nữ diễn viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện bên ngoài. Tuy gương mặt có xuất hiện dấu vết thời gian nhưng nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ và tươi tắn ở độ tuổi 62.

Lý Nhược Đồng

Năm 1997, TVB làm lại Thiên Long Bát Bộ và Lý Nhược Đồng là người được chọn thể hiện vai diễn này. Dẫu vẫn bị đem ra so sánh với đàn chị Trần Ngọc Liên nhưng thần thái của Lý Nhược Đồng vẫn khiến nhiều khán giả mê đắm. Tuy nhiên bản thân Lý Nhược Đồng lại rất ghét vai Vương Ngữ Yên. Cô nhận xét nhân vật này không có cá tính, không có chủ kiến, tính cách ngây thơ, yếu đuối, ỷ lại và mù quáng trong tình yêu.

Lưu Diệc Phi

Nếu phiên bản do Lý Nhược Đồng thể hiện là kinh điển nhất thì ngôi vị “Vương Ngữ Yên đẹp nhất màn ảnh” lại thuộc về Lưu Diệc Phi. Với vẻ đẹp thanh tao, thoát tục, khí chất trong trẻo như tinh linh đi lạc chốn nhân gian, nữ diễn viên đã khiến Kim Dung phải xuýt xoa khen ngợi: “Nhờ có cô Lưu mà người ta biết Kim Dung không nói điêu (về nhan sắc của Vương Ngữ Yên)”.

Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ 2003 vẫn còn non nớt nhưng nhan sắc đỉnh cao của cô đã bù lại tất cả. Cũng nhờ thành công của phim, đến nay, Lưu Diệc Phi vẫn mãi là “thần tiên tỷ tỷ” của làng giải trí xứ Trung, chưa ai có thể vượt qua nổi.

Trương Mông

Vai diễn Vương Ngữ Yên do Trương Mông đảm nhận là Thiên long bát bộ bản năm 2013. Từ góc độ nhan sắc mà nói thì Trương Mông và Văn Vịnh San cơ bản đều là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, khó mà phân cao thấp.

Vương Ngữ Yên trong bản này có sự thay đổi khá lớn, tạo hình trang phục cũng không được đẹp mắt, thậm chí chất vải trông có phần quê mùa. Nhưng cũng may nhờ khả năng diễn xuất chắc tay đã giúp Trương Mông cứu vai Vương Ngữ Yên này "một bàn thua trông thấy".

Văn Vịnh San

Văn Vịnh San là mỹ nhân tiếp theo thể hiện hình ảnh Vương Ngữ Yên trong phiên bản mới nhất. Nhiều bình luận cho rằng, tạo hình của cô nàng không thoát ra vẻ thanh khiết và trong trẻo như "Thần tiên tỷ tỷ". Tuy nhiên, diễn xuất của cô nàng được giới chuyên môn đánh giá cao. Chính nữ diễn viên cũng chia sẻ cô cảm thấy áp lực, không đủ tự tin khi được giao vai vì có nhiều mỹ nhân thành công với nhân vật này như Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng.

Hiện tại, sự nghiệp diễn xuất của cô không có nhiều nổi bật nhưng vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thiếu gia giàu 3 đời.