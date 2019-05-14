Yêu mẹ đơn thân, đàn ông phải can đảm chấp nhận những điều này

Phụ nữ yêu 14/05/2019 05:30

Mẹ đơn thân đã gánh gồng quá nhiều thương tổn rồi. Nếu yêu họ, đàn ông phải can đảm chấp nhận những điều này mới mong chở che cho họ trong nửa đời còn lại.

Nếu muốn yêu và chung sống một đời với mẹ đơn thân, đàn ông phải làm được những điều này. Khi đó họ mới an tâm giao hết sự tin yêu cho bạn mà không một chút đắn đo hay lo sợ.

Chấp nhận quá khứ của mẹ đơn thân

Nếu đã chọn yêu họ, bạn phải chấp nhận quá khứ của họ, kể cả những sai lầm. Bởi ai cũng có sai lầm, chỉ cần họ sống tốt ở hiện tại là được. Đừng vì quá khứ không tốt mà đánh giá nhân phẩm của một người phụ nữ.

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Nếu yêu, hãy chấp nhận quá khứ của họ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ đơn thân vốn đã rất đáng thương. Nếu yêu họ thì xin đừng làm tổn thương họ thêm nữa. Nếu đã chọn ở bên họ thì hãy bao dung cho những lỗi lầm quá khứ. Một người đàn ông bao dung như vậy mới mong chở che được cho người phụ nữ của mình.

Chấp nhận đứa con của họ

Trước khi tiến đến mối quan hệ lâu dài với một người mẹ đơn thân, hãy làm quen với cuộc sống của họ. Làm quen với việc họ có một đứa con riêng và sau này bạn sẽ sống chung với chúng. Nếu có thể chấp nhận được điều đó thì hãy tính đến chuyện trăm năm.

Yêu mẹ đơn thân, đàn ông phải can đảm chấp nhận những điều này - Ảnh 2
Đàn ông nếu có yêu hãy đối xử tốt với con của họ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không, hãy để cho họ có cuộc sống bình yên, tự tại. Sau những tổn thương, họ xem con cái của mình như mạng sống. Việc bảo họ từ bỏ đứa con của mình là điều không thể. Vì vậy đàn ông hãy tập làm quen với đứa con riêng của mẹ đơn thân.

Chấp nhận miệng lưỡi người đời

Đàn ông phải vượt qua hết những định kiến, miệng lưỡi thiên hạ khi yêu mẹ đơn thân. Bởi không chỉ đàn bà, đàn ông cũng sẽ vướng điều tiếng khi bước vào mối quan hệ này. Họ có thể bị chê cười là “đổ vỏ giùm người khác”.

Yêu mẹ đơn thân, đàn ông phải can đảm chấp nhận những điều này - Ảnh 3
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy gạt bỏ hết để chở che cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không đủ can đảm và sự tự tin, chắc chắn bạn sẽ không bảo vệ được người phụ nữ đó. Và họ cũng sẽ không an tâm để trao thân gửi phận cho bạn cả đời. Tổn thương nhiều rồi, họ sẽ e dè với mọi thứ. Họ sợ tổn thương, sợ yêu phải một người không có đủ năng lực để bảo vệ mình.

Chấp nhận một người không còn trong trắng

Đàn ông thường xem trọng chữ trinh. Vì vậy mà khi cưới vợ, họ thường chọn những cô nàng còn trong trắng. Ít ai chấp nhận một người phụ nữ đã ăn nằm với người khác.

Yêu mẹ đơn thân, đàn ông phải can đảm chấp nhận những điều này - Ảnh 4
Dù không còn trong trắng nhưng hãy tôn trọng họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên nếu yêu mẹ đơn thân thật lòng, bạn phải đủ can đảm để chấp nhận việc cô ấy không còn nguyên vẹn nữa. Khi đó, mẹ đơn thân mới an tâm ở bên bạn trọn đời.

Chấp nhận sự phản đối của cha mẹ 

Là bậc làm cha làm mẹ, không ai muốn nhìn con của mình cưới một người đã có con riêng. Nhưng nếu bạn yêu thật lòng, hãy đấu tranh và bảo vệ người mình yêu thương. Bởi mẹ đơn thân cũng đáng được yêu thương và hưởng hạnh phúc như bao người phụ nữ khác.

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