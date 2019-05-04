Yêu người đàn bà từng một lần dang dở: Làm bạn, làm tình nhân thôi được không?

Tâm sự gia đình 04/05/2019 15:26

Khi đã chấp nhận yêu một người đàn bà từng dang dở, xin đừng đòi hỏi danh phận, cũng đừng ngỏ lời cầu hôn. Hãy bên nhau như một người bạn, người yêu rồi nhà ai nấy về, được không?

Nếu ai đang và sẽ yêu một người đàn bà từng một lần dang dở, đừng đòi hỏi danh phận, đừng làm họ sợ. Vì khi họ sợ rồi, chắc chắn bạn sẽ mất họ ngay. Bởi một lần tổn thương, họ sợ cảm giác bị giam cầm, sợ hôn nhân và ngại yêu đương. Nếu có yêu họ thật lòng thì xin đừng đòi hỏi gì cả. Chỉ cần ở bên nhau thôi. Nhìn thấy nhau mỗi ngày là vui rồi, bước vào hôn nhân làm gì cho nhiều muộn phiền không dứt.

Yêu người đàn bà từng một lần dang dở: Làm bạn, làm tình nhân thôi được không? - Ảnh 1
Đàn bà một lần tổn thương nên sợ rất nhiều thứ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tổn thương rồi như con chim sợ cành cong, sợ yêu, sợ phải vướng vào mối quan hệ với ai đó. Bảo họ yêu đương thì được chứ đừng bắt họ phải tính chuyện trăm năm. Nói đúng hơn là họ quá sợ trách nhiệm, sợ phải làm vợ, làm dâu thêm một lần nữa. 

Vì vậy nếu có yêu xin hãy để họ bình yên. Yêu được thì yêu, không được cứ rời đi, họ không oán không trách đâu. Nếu đã chấp nhận ở bên cạnh họ rồi thì hãy giữ cho nhau không gian riêng. Đừng ghen tuông vô cớ, cũng đừng nghĩ sẽ trói buộc họ bằng một điều gì đó. Bởi nghe đến hai chữ hôn nhân thôi, họ đã sợ hãi rồi.

Yêu người đàn bà từng một lần dang dở: Làm bạn, làm tình nhân thôi được không? - Ảnh 2
Họ sợ yêu, sợ bước vào hôn nhân thêm một lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn bà sau ly hôn, ai cũng sợ kết hôn thêm một lần nữa. Ai cũng sợ bản thân lại bị phản bội. Vì vậy mà họ chỉ muốn dùng thời gian để yêu thương bản thân và những đứa con của mình. Chứ họ đã quá sợ việc phải gắn bó hay tính mối quan hệ lâu dài với ai đó rồi.

Tôi có người chị mới ly hôn chồng được nửa năm. Hỏi chị có muốn đi thêm bước nữa hay không, chị lắc đầu ngao ngán. Chị nói sau này có thể sẽ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ở hiện tại thì vẫn thích cuộc sống độc thân của mình hơn. Chị thích được sống là chính mình, không vướng bận việc chồng con. Chị cảm thấy trân trọng khoảng thời gian độc thân ở hiện tại. Vì vậy mà chị chưa có ý nghĩ sẽ gắn bó với một ai đó.

Yêu người đàn bà từng một lần dang dở: Làm bạn, làm tình nhân thôi được không? - Ảnh 3
Nếu đã yêu họ, đàn ông đừng đòi hỏi hay ép buộc gì cả - Ảnh minh họa: Internet

Có thể là tâm lý chung, bị ràng buộc nhiều rồi, phụ nữ lại thích tự do. Mà tự do được rồi thì chẳng ai muốn phải chui lại vào chiếc lồng giam nữa. Phụ nữ tổn thương nhiều rồi sẽ tự động thu mình lại. Khi yêu một người, họ cũng chẳng đòi hỏi danh phận, chỉ mong an yên ở bên nhau vậy thôi. Đó là cách mà phụ nữ từng một lần dang dở làm để bảo vệ chính mình. Vì vậy đàn ông có yêu thì đừng ép buộc hay đòi hỏi gì từ họ. 

Lời thề non hẹn biển của đàn ông, chỉ có đàn bà dại mới nhớ

Lời thề non hẹn biển của đàn ông, chỉ có đàn bà dại mới nhớ

Đàn bà dại mới để tâm và ghi nhớ những gì đàn ông hứa, còn đàn bà khôn sẽ mặc nhiên xem những lời đó như gió thoảng mây bay.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà một đời chồng Yêu người đàn bà từng một lần dang dở đàn bà cũ đàn bà ly hôn chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 16 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động