Yêu người đàn bà từng một lần dang dở: Làm bạn, làm tình nhân thôi được không?

Tôi có người chị mới ly hôn chồng được nửa năm. Hỏi chị có muốn đi thêm bước nữa hay không, chị lắc đầu ngao ngán. Chị nói sau này có thể sẽ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ở hiện tại thì vẫn thích cuộc sống độc thân của mình hơn. Chị thích được sống là chính mình, không vướng bận việc chồng con. Chị cảm thấy trân trọng khoảng thời gian độc thân ở hiện tại. Vì vậy mà chị chưa có ý nghĩ sẽ gắn bó với một ai đó.

Nếu đã yêu họ, đàn ông đừng đòi hỏi hay ép buộc gì cả - Ảnh minh họa: Internet

Có thể là tâm lý chung, bị ràng buộc nhiều rồi, phụ nữ lại thích tự do. Mà tự do được rồi thì chẳng ai muốn phải chui lại vào chiếc lồng giam nữa. Phụ nữ tổn thương nhiều rồi sẽ tự động thu mình lại. Khi yêu một người, họ cũng chẳng đòi hỏi danh phận, chỉ mong an yên ở bên nhau vậy thôi. Đó là cách mà phụ nữ từng một lần dang dở làm để bảo vệ chính mình. Vì vậy đàn ông có yêu thì đừng ép buộc hay đòi hỏi gì từ họ.