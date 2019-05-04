3 KHÔNG phụ nữ thông minh cần biết: Không ngủ quá muộn, không yêu quá sâu đậm và không cưỡng cầu thứ không thuộc về mình

Dưới đây là nguyên tắc 3 không phụ nữ thông minh nào cũng cần biết để cảm thấy yêu đời, sống hạnh phúc và thoải mái làm những điều bản thân mình mong muốn.

Người ta sẽ không biết bạn phải mất ngủ vì những câu nói của họ. Trong khi người làm bạn tổn thương thì đang say giấc, còn bạn thì trằn trọc mãi không nhắm mắt được. Làm vậy, bạn có tự thấy có lỗi với bản thân mình không?

Dù hôm nay bạn có buồn bã, lòng rối như tơ vò thế nào thì cũng phải ngủ sớm để bảo vệ sức khỏe . Là phụ nữ không được thức quá khuya, cũng không được đày đọa chính mình. Nếu bạn không thương mình thì ai thương đây?

Vì vậy hãy bỏ điện thoại xuống, dẹp hết những suy nghĩ tiêu cực đi để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Đừng vì những chuyện không đáng mà khiến bản thân mình suy nghĩ không dứt. Đừng vì những người không đâu mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Là phụ nữ nhất định phải biết cách ăn ngon, mặc đẹp và nuông chiều bản thân. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải thật xinh đẹp và tự tin trong mắt người khác.

Không yêu quá đậm sâu

Khi yêu không được quá bi lụy, mù quáng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh yêu được buông được. Phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ kiếm tiền và sẵn sàng buông người đã làm tổn thương mình. Trong tình yêu, không phải cứ cho đi thì sẽ nhận lại đủ đầy. Không phải cứ cho đi thì người ta nể trọng không làm tổn thương mình. Là phụ nữ khi yêu đừng quá sâu đậm, đừng xem ai đó là cả thế giới của mình.

Đừng đặt họ lên hàng đầu trong cuộc sống của bạn. Bởi vì khi mất đi, chính bạn là người phải gánh chịu nhiều đau khổ nhất.

Không cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình

Phụ nữ biết đủ là được, đừng cầu mong quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thứ gì là của mình thi mãi là của mình. Nếu không thì có cưỡng cầu cũng không được. Sống ở đời đừng đấu đá, tranh giành, đừng chỉ nghĩ cho mình và đừng mong cầu những thứ không thuộc về mình. Bởi khi toan tính quá nhiều, bạn sẽ vướng vào vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Tâm tính của bạn sẽ trở nên tham lam hơn, không kiểm soát được bản thân mà làm những chuyện trái với lương tâm.

Phụ nữ đừng bị đồng tiền chi phối - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như tiền bạc, có vừa đủ thì sẽ hạnh phúc, mong cầu nhiều hơn thì sẽ phải đánh đổi nhiều thứ khác. Giống như công việc, ở vị trí vừa tầm bạn sẽ kiểm soát được bản thân, còn cố gắng vươn lên vị trí cao hơn khả năng của mình, chắc chắn bạn sẽ thấy rất chông chênh. Bởi vậy đời người chỉ cần đủ là được, đừng cầu mong quá nhiều.