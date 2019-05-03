Đàn bà hư chưa chắc đã là đồ vứt đi, ngoan chưa hẳn là loại cực phẩm

Với phụ nữ, khái niệm ngoan và hư chỉ cách nhau một ranh giới mỏng. Ngoan chưa hẳn đã là loại cực phẩm, hư chưa hẳn là đồ vứt đi như lời người đời thường nói.

Đừng nên dùng khái niệm ngoan và hư để đo phẩm giá của một người phụ nữ. Ví dụ như một người xăm trổ, nhuộm tóc lòe loẹt, mặc đồ thiếu vải, tay cầm ly rượu, miệng văng tục vài lời… chưa hẳn đã là người xấu. Còn người ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, chưa bao giờ làm chuyện hư hỏng chưa hẳn đã là loại cực phẩm mà đàn ông theo đuổi. Đàn bà hư chưa chắc là đồ vứt đi - Ảnh minh họa: Internet Có người từng nói rằng phụ nữ ngoan ai cũng thích nhưng lại mau chán. Còn phụ nữ hư lại rất thú vị. Trên thực tế, phụ nữ hư hay ngoan không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài hay cách mà mọi người nhận định về cô ấy. Mà tất cả đều nằm ở nội tâm, ở bản chất của họ.

Phụ nữ ngoan hiền chưa hẳn đã hạnh phúc. Trong khi đó, nhiều người phụ nữ bị xem là "hư" trong mắt người đời lại có cuộc sống khiến nhiều người phải ghen tỵ. Thanh xuân vốn dĩ ngắn ngủi, sao không thử một lần sống đúng với bản chất của mình? Sao cứ phải gánh gồng những trách nhiệm gia đình, chồng con trên vai? Đàn bà ngoan chưa chắc là cực phẩm - Ảnh minh họa: Internet Bạn có quyền bỏ những gánh nặng đó xuống và sống một đời bình an, nhẹ nhàng. Nhiều người quan niệm phụ nữ là phải ngoan hiền, chồng nói một không cãi hai. Phụ nữ là phải một mực chăm lo chồng con. Nhưng thực tế chẳng ai có quyền ép phụ nữ phải sống vì người khác cả.

Phụ nữ hư chưa hẳn là đồ vứt đi như người đời thường nói. Hư ở đây nghĩa là đừng quá tận tụy vì chồng. Mệt cứ nói là mệt, không thích làm thì cứ từ chối. Không việc gì phải ôm hết mọi thứ vào người. Đừng phấn đấu trở thành một người mẹ, người vợ hoàn hảo mà phải là một người sống thật hạnh phúc. Phụ nữ hãy sống cuộc đời mình thích - Ảnh minh họa: Internet Đừng xem trọng người khác nghĩ gì về mình mà hãy sống theo cách mình muốn. Phụ nữ có quyền làm những điều như vậy. Phụ nữ có quyền từ chối những việc mình không thích. Như vậy, bạn mới mong hạnh phúc. Chắc hẳn ai cũng nghĩ đàn ông luôn thích phụ nữ ngoan hiền. Điều đó không sai, nhưng trên thực tế, phụ nữ ngoan luôn bị chèn ép và bắt nạt. Vì quá ngoan hiền nên người khác mới có cơ hội làm tổn thương bạn. Vì vậy nên nhớ, cuộc đời này thực dụng lắm. Đừng quan trọng người đời nói gì về mình, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet Muốn sống yên ổn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Muốn người khác không làm tổn thương bạn nữa, bạn phải vùng dậy và chiến đấu. Cuộc sống này là vậy, những người ngây thơ, hiền lành luôn chịu thiệt thòi. Thế nên đừng mãi giữ danh hiệu ngoan hiền nữa mà hãy một lần hư xem như thế nào.

Viết cho những người đàn bà miệng nói bỏ nhưng lòng lại chẳng thể buông Chị bảo với tôi rằng muốn bỏ chồng. Tôi đã nghe câu này hơn mười lần rồi, nhưng lần nào chị cũng không làm được, vì còn thương, vì con cái và vì danh dự của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-hu-chua-chac-da-la-do-vut-di-ngoan-chua-han-la-loai-cuc-pham-323787.html