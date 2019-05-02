Cuộc đời phụ nữ có 3 việc, 3 lời nói, 3 nguồn động lực và 3 không nhất định phải ghi nhớ

Phụ nữ yêu 02/05/2019 16:23

Dưới đây là những nguyên tắc phụ nữ cần phải ghi nhớ để cuộc sống dễ thở, hạnh phúc và chẳng còn buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt.

Muốn an yên, mỉm cười mỗi ngày, phụ nữ nhất định phải làm được những điều này dù ở bất cứ độ tuổi nào.

3 việc nên làm

Học cách buông bỏ: Phải biết đóng những cánh cửa cũ thì bạn mới mở được những cánh cửa khác. Mỗi người cần phải học được cách buông bỏ để cuộc sống thoải mái hơn.

Cuộc đời phụ nữ có 3 việc, 3 lời nói, 3 nguồn động lực và 3 không nhất định phải ghi nhớ - Ảnh 1
Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy biết buông bỏ những điều không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Học cách tính toán: Đừng sống quá ngây thơ, lương thiện. Có những chuyện và những hoàn cảnh bạn nên biết tính toán để bản thân không chịu thiệt thòi. Đừng chuyện gì cũng nhún nhường và đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Làm vậy, dại lắm!

Học cách mở lòng: Sống đừng quá khép kín, đôi khi bạn phải mở lòng để đón những điều tốt đẹp hơn đến với cuộc đời của mình. Đừng sống trong vùng an toàn quá lâu. Hãy mở lòng ra để biết còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi bạn.

3 lời nói cần khắc cốt ghi tâm

Đừng lo lắng!

Cuộc đời phụ nữ có 3 việc, 3 lời nói, 3 nguồn động lực và 3 không nhất định phải ghi nhớ - Ảnh 2
Khi khó khăn hãy nhắc nhở bản thân đừng quá lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Lo lắng đôi khi là con dao giết chết sự tự tin của bạn. Vì vậy đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Hãy mạnh mẽ đối đầu với những thử thách đến với mình. Thay vì mở miệng nói câu “tôi lo lắng quá, tôi sợ tôi không làm được” thì hãy tự cổ vũ bản thân phải cố gắng nhiều hơn.

Mọi chuyện rồi sẽ qua!

Khi có khó khăn, hãy nhắm mắt lại và tự an ủi mình rằng “mọi chuyện rồi sẽ qua”. Cuộc đời mỗi người đều có những khó khăn ập đến, nhưng khi qua đi rồi, mọi chuyện sẽ ổn. Giống như cơn mưa ngoài kia, dù có tầm tã đến mấy rồi cũng sẽ tạnh và cầu vồng sẽ xuất hiện.

Thôi bỏ đi, đừng chấp nhặt!

Cuộc đời phụ nữ có 3 việc, 3 lời nói, 3 nguồn động lực và 3 không nhất định phải ghi nhớ - Ảnh 3
Sống ở đời đừng quá xem trọng những điều nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

Những lời không hay cứ bỏ ngoài tai, đừng để tâm. Có những chuyện cứ lờ đi mà sống, đừng quan trọng tiểu tiết. Bởi càng để ý, bạn sẽ càng bị tổn thương. Cuộc sống mà, nên biết chấp nhận chứ không phải cứ tìm cách trốn tránh.

3 nguồn động lực

Gia đình: Nếu có khó khăn và mệt mỏi quá thì quay lại phía sau, gia đình luôn ở đó cổ vũ và động viên cho bạn.

Tương lai an nhàn: Hãy nghĩ đến điều này mỗi khi cảm thấy chán nản và muốn buông bỏ. Có câu khổ trước sướng sau. Khổ rồi sau này sẽ hạnh phúc, sẽ sung sướng và có cuộc sống không lo nghĩ.

Cuộc đời phụ nữ có 3 việc, 3 lời nói, 3 nguồn động lực và 3 không nhất định phải ghi nhớ - Ảnh 4
Cuộc đời phụ nữ hãy dựa vào 3 động lực này để sống tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ khó khăn: Mỗi khi nản lòng hãy nhớ đến quá khứ bạn đã chịu khổ như thế nào. Bạn đã cố gắng biết bao nhiêu. Khi đó bạn sẽ có động lực để không buông bỏ những thứ bản thân đang có ở hiện tại.

3 không

Không làm tổn thương chính mình: Dù có chuyện gì đi nữa cũng phải bảo vệ bản thân cũng như danh dự của mình.

Không làm tổn thương người khác: Đừng cố gắng tìm cách hãm hại hay hạ bệ người khác để có được vị trí mình mong muốn. Muốn thành công hãy dựa vào năng lực của bản thân.

Cuộc đời phụ nữ có 3 việc, 3 lời nói, 3 nguồn động lực và 3 không nhất định phải ghi nhớ - Ảnh 5
Không làm tổn thương mình, cũng đừng làm tổn thương người khác, đàn bà hãy nhớ điều này - Ảnh minh họa: Internet

Không cho người khác có cơ hội tổn thương mình: Khi yêu đừng quá mù quáng. Khi làm việc đừng quá tin người. Trong những mối quan hệ, đừng quá dựa dẫm, phụ nữ nên nhớ những điều này.

Muốn đàn ông hối hận vì sự vô tâm của mình, phụ nữ nhất định phải làm được 2 điều này

Muốn đàn ông hối hận vì sự vô tâm của mình, phụ nữ nhất định phải làm được 2 điều này

Có hai tuyệt chiêu trị đàn ông vô tâm mà phụ nữ ai cũng nên biết. Một, đàn ông đã vô tâm, phụ nữ hãy đặt sự quan tâm của mình ở nơi khác. Hai là…

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 11 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này