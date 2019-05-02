Cuộc đời phụ nữ có 3 việc, 3 lời nói, 3 nguồn động lực và 3 không nhất định phải ghi nhớ

Dưới đây là những nguyên tắc phụ nữ cần phải ghi nhớ để cuộc sống dễ thở, hạnh phúc và chẳng còn buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt.
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Muốn an yên, mỉm cười mỗi ngày, phụ nữ nhất định phải làm được những điều này dù ở bất cứ độ tuổi nào.
3 việc nên làm
Học cách buông bỏ: Phải biết đóng những cánh cửa cũ thì bạn mới mở được những cánh cửa khác. Mỗi người cần phải học được cách buông bỏ để cuộc sống thoải mái hơn.
Học cách tính toán: Đừng sống quá ngây thơ, lương thiện. Có những chuyện và những hoàn cảnh bạn nên biết tính toán để bản thân không chịu thiệt thòi. Đừng chuyện gì cũng nhún nhường và đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Làm vậy, dại lắm!
Học cách mở lòng: Sống đừng quá khép kín, đôi khi bạn phải mở lòng để đón những điều tốt đẹp hơn đến với cuộc đời của mình. Đừng sống trong vùng an toàn quá lâu. Hãy mở lòng ra để biết còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi bạn.
3 lời nói cần khắc cốt ghi tâm
Đừng lo lắng!
Lo lắng đôi khi là con dao giết chết sự tự tin của bạn. Vì vậy đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Hãy mạnh mẽ đối đầu với những thử thách đến với mình. Thay vì mở miệng nói câu “tôi lo lắng quá, tôi sợ tôi không làm được” thì hãy tự cổ vũ bản thân phải cố gắng nhiều hơn.
Mọi chuyện rồi sẽ qua!
Khi có khó khăn, hãy nhắm mắt lại và tự an ủi mình rằng “mọi chuyện rồi sẽ qua”. Cuộc đời mỗi người đều có những khó khăn ập đến, nhưng khi qua đi rồi, mọi chuyện sẽ ổn. Giống như cơn mưa ngoài kia, dù có tầm tã đến mấy rồi cũng sẽ tạnh và cầu vồng sẽ xuất hiện.
Thôi bỏ đi, đừng chấp nhặt!
Những lời không hay cứ bỏ ngoài tai, đừng để tâm. Có những chuyện cứ lờ đi mà sống, đừng quan trọng tiểu tiết. Bởi càng để ý, bạn sẽ càng bị tổn thương. Cuộc sống mà, nên biết chấp nhận chứ không phải cứ tìm cách trốn tránh.
3 nguồn động lực
Gia đình: Nếu có khó khăn và mệt mỏi quá thì quay lại phía sau, gia đình luôn ở đó cổ vũ và động viên cho bạn.
Tương lai an nhàn: Hãy nghĩ đến điều này mỗi khi cảm thấy chán nản và muốn buông bỏ. Có câu khổ trước sướng sau. Khổ rồi sau này sẽ hạnh phúc, sẽ sung sướng và có cuộc sống không lo nghĩ.
Quá khứ khó khăn: Mỗi khi nản lòng hãy nhớ đến quá khứ bạn đã chịu khổ như thế nào. Bạn đã cố gắng biết bao nhiêu. Khi đó bạn sẽ có động lực để không buông bỏ những thứ bản thân đang có ở hiện tại.
3 không
Không làm tổn thương chính mình: Dù có chuyện gì đi nữa cũng phải bảo vệ bản thân cũng như danh dự của mình.
Không làm tổn thương người khác: Đừng cố gắng tìm cách hãm hại hay hạ bệ người khác để có được vị trí mình mong muốn. Muốn thành công hãy dựa vào năng lực của bản thân.
Không cho người khác có cơ hội tổn thương mình: Khi yêu đừng quá mù quáng. Khi làm việc đừng quá tin người. Trong những mối quan hệ, đừng quá dựa dẫm, phụ nữ nên nhớ những điều này.