Viết cho những người đàn bà bị vắt kiệt sức trong hôn nhân: Thử sống vì bản thân một lần xem sao!

Ngày nay, mọi thứ đã thoáng hơn rất nhiều. Bạn không muốn sống vì chồng, không tận tụy thì chẳng ai có thể ép buộc được. Cuộc sống của phụ nữ hiện đại là làm việc kiếm tiền, làm đẹp , đừng hy sinh mọi thứ vì chồng con.

Cuộc đời đàn bà, sống vì người khác là dại lắm. Đừng nghĩ trách nhiệm của phụ nữ là phải vun vén gia đình, cung phụng chồng con. Đó chỉ là những quan niệm cổ hủ mà nhiều người thường đặt lên vai phụ nữ mà thôi.

Chị hai lấy chồng hơn 6 năm nay, có hai mặt con. Vợ chồng lúc nào cũng mặn nồng, ân ái. Có lần đến nhà chị chơi, tôi thấy chị chẳng phải đụng tay vào bếp núc, nhà cửa. Mỗi ngày chỉ đi làm, rảnh rỗi đi làm đẹp, vậy mà chồng vẫn ngoan, con vẫn nghe lời, gia đình vẫn êm ấm.

Trong hôn nhân, không ít người tận tụy cả đời mà chẳng đổi lại được gì, trong khi có người lại vô cùng hạnh phúc. Điển hình như hai người chị của tôi.

Còn chị ba thì rõ số khổ,. Từ khi lấy chồng đến giờ, chị đều quanh quẩn bên xó bếp. Mặc dù ngày đó chị học cao hiểu rộng, chẳng thua gì chị hai nhưng lại có cuộc sống chẳng mấy thoải mái khi lấy chồng. Mỗi lần chị em tôi hẹn nhau cà phê, chị ba luôn đòi về trước vì sợ chồng về không có cơm ăn. Đi đâu cũng canh giờ về nhà để dọn dẹp, bếp núc.

Cuộc sống của mình phải do mình làm chủ - Ảnh minh họa: Internet

Cùng phận phụ nữ nhưng mỗi người lại có cách sống khác nhau. Người tận tụy vì chồng con, vì gia đình chưa chắc đã hạnh phúc. Thậm chí còn bị mắng là đàn bà vô dụng, chẳng biết làm gì chỉ có ăn với đẻ.

Không ít phụ nữ vì chồng vì con đánh đổi rất nhiều thứ nhưng cuối cùng cũng chỉ là nước mắt hằng đêm. Vậy thì tội gì phải sống và nghĩ cho người khác? Sao không sống cuộc đời mà mình mong muốn?

Muốn hạnh phúc thì phải thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân vốn không phải là nấm mồ chôn thanh xuân của phụ nữ. Mà chính những tư tưởng cổ hủ của bạn đã tự chôn vùi chính mình. Là phụ nữ, ai cũng sợ mang tiếng gái hư, không biết chăm chồng, nuôi con. Ai cũng sợ những định kiến xã hội mà thường quên rằng chính bản thân mình cũng cần được quan tâm, yêu thương.

Gửi đến những người phụ nữ bị vắt kiệt sức trong hôn nhân: Hãy thử sống vì bản thân một lần xem sao. Sống vì chính mình xem như thế nào. Bởi bạn đáng được hạnh phúc, đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn như thế này.

Cuộc đời đàn bà đừng quá xem trọng miệng lưỡi thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của bạn không phải là trong gian bếp, ở xó nhà, mà là xã hội bao la rộng lớn ngoài kia. Vì vậy hãy kiếm việc làm đi, kiếm thật nhiều tiền để có thể sống một đời kiêu hãnh. Chứ tội tình gì phải sống vì người khác, vì chồng con?