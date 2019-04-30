Gửi ‘mình ơi’: Thà nghèo mà có nhau, chứ đừng giàu sang rồi không xem nhau ra gì!

Tâm sự gia đình 30/04/2019 11:03

Em không sợ nghèo khổ, cũng chẳng sợ cuộc sống cơ hàn. Chỉ sợ đến một ngày nhận được tin anh đã có người khác, không còn giữ trọn vẹn hai tiếng thủy chung mà chúng ta dành cho nhau nữa.

Phụ nữ lấy chồng chỉ mong muốn có được một cuộc sống an ổn, bão lớn dừng sau cánh cửa. Nhưng anh ơi, bây giờ em mới nhận ra, bão lớn ngoài kia cũng chẳng đáng sợ bằng bão lòng. Không đáng sợ bằng những điều đổi thay từ trái tim đàn ông.

Mối nhân duyên của chúng ta gặp nhiều trắc trở. Con đường chúng ta đi thật sự chẳng bằng phẳng như bao người. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, chúng ta đã đánh đổi khá nhiều thứ. Vì vậy em rất sợ điều hạnh phúc bé nhỏ đó biến mất.

Gửi ‘mình ơi’: Thà nghèo mà có nhau, chứ đừng giàu sang rồi không xem nhau ra gì! - Ảnh 1
Vợ chồng nghèo cũng được, chỉ cần có nhau - Ảnh minh họa: Internet

Em sợ không giữ được trái tim của anh. Em sợ đến một ngày phải hai tay dâng hạnh phúc cho người khác. Anh ơi, em sợ lắm. Sợ nhất là những hôm anh đi công tác. Khi đó em trằn trọc không ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là hàng tá thứ không hay hiện ra.

Em sợ anh bên ngoài sa ngã vào vòng tay người khác. Người ta sợ nghèo sợ khổ, chứ riêng em lại sợ anh thay lòng, sợ anh phản bội lại mẹ con em. Có lẽ bên ngoài kia có quá nhiều câu chuyện về ngoại tình. Vì vậy mà em cảm thấy lo lắng về cuộc hôn nhân của mình.

Gửi ‘mình ơi’: Thà nghèo mà có nhau, chứ đừng giàu sang rồi không xem nhau ra gì! - Ảnh 2
Em không sợ nghèo khổ, chỉ sợ anh thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Em không cần nhà quá to, cổng quá cao, hay những bộ quần áo đắt tiền. Em cũng chẳng cần anh trở thành lãnh đạo của nhiều người. Em chỉ cần một người đàn ông đủ thời gian để dành cho gia đình.

Không cần anh phải bỏ hết những công việc của mình, chỉ cần trong lòng anh luôn nhớ đến mẹ con em là được. Phụ nữ lấy chồng, còn mong gì hơn ngoài một người đàn ông luôn tử tế với mình. Anh ơi, thà nghèo một chút mà có nhau, chứ đừng giàu sang quá mà chẳng xem nhau ra gì.

Gửi ‘mình ơi’: Thà nghèo mà có nhau, chứ đừng giàu sang rồi không xem nhau ra gì! - Ảnh 3
Phụ nữ lấy chồng chỉ muốn người đàn ông của mình luôn tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Nghèo một chút mà tình cảm đong đầy, chứ đừng giàu quá mà mang vật chất ra hoạnh họe nhau. Anh ơi, thà nghèo một chút mà anh vẫn còn ở đó, thà nghèo một chút mà chúng ta còn thấy nụ cười của nhau. Chứ đừng giàu sang rồi quên hết những tình xưa nghĩa cũ.

Đàn ông cần một mái nhà to, nhưng đàn bà chỉ cần một mái nhà đủ ấm. Đàn ông thích phiêu lưu, còn đàn bà thì chỉ thích an phận. Đàn ông thích quyền cao chức trọng, nhưng đàn bà thì chỉ thích làm một người bình thường nhất.

Gửi ‘mình ơi’: Thà nghèo mà có nhau, chứ đừng giàu sang rồi không xem nhau ra gì! - Ảnh 4
Gia đình chỉ hạnh phúc khi cả hai cùng nhau cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, phụ nữ sợ hãi, đắn đo nhiều thứ lắm. Vì vậy đàn ông hãy là chỗ dựa vững chắc để họ không còn cảm thấy hoang mang nữa. Phụ nữ nhìn mạnh mẽ chứ yếu đuối hơn ai hết, họ sẽ không chịu đựng được cú sốc phản bội.

Thế nên đàn ông làm gì cũng được, nhưng xin đừng thay lòng đổi dạ. Đừng mang lại những đớn đau, tổn thương cho một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Mình ơi, chúng ta thà nghèo nhưng có nhau, đừng giàu quá mà mất nhau.

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Từ khóa:   vợ chồng nghèo hôn nhân hạnh phúc

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