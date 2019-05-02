Đàn ông đã vô tâm, đàn bà phải đặt sự quan tâm của mình ở nơi khác

Đàn ông vô tâm đến mấy cũng sẽ tổn thương sâu sắc khi phụ nữ khéo léo làm những điều này. Chắc chắn bạn sẽ trị được tật lạnh lùng, thờ ơ của người đàn ông bên cạnh.

Bởi người đã vô tâm thì dù bạn có van xin, khóc lóc, anh ấy cũng sẽ làm tổn thương bạn nhiều hơn mà thôi. Vì vậy bỏ mặc chồng vô tâm đi và có tâm với chính mình nhiều hơn. Chồng không quan tâm đến bạn thì bạn hãy đặt tâm vào việc làm đẹp , chăm sóc con cái. Chứ đừng nỗ lực để được đàn ông để tâm.

Phụ nữ hãy dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” để trả đũa sự vô tâm của người đàn ông. Khi tâm anh ấy đã không đặt ở nơi bạn thì hãy hướng sự chú ý của mình sang một điều khác. Đừng mãi chạy theo đàn ông để cầu cạnh tình yêu và sự quan tâm của anh ấy.

Có những chuyện càng cố gắng, bạn càng nhận lại kết quả ê chề mà thôi. Đàn ông đã vô tâm thì phụ nữ đừng đối xử nhẫn tâm với bản thân mình và con. Hãy dành thời gian để làm đẹp, chăm sóc bản thân, chăm con. Khi thấy vợ không còn quan tâm, đàn ông sẽ tự khắc cảm thấy tổn thương.

Đừng khờ dại mà đối xử tệ bạc với bản thân, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Họ sẽ nhận ra bản thân đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Khi đó, họ sẽ nhận ra đâu mới là thứ mình cần và muốn.

Bình tĩnh sống, thản nhiên không cần chồng

Đừng chuyện gì cũng dựa dẫm vào chồng. Không có đàn ông, bạn vẫn có thể sống hạnh phúc. Do đó, hãy bình tĩnh sống, thản nhiên đối mặt với mọi thứ.

Phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi không quá dựa dẫm vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất kỳ lạ. Khi bạn tỏ ra cần, anh ấy sẽ mặc nhiên làm tổn thương bạn. Anh ấy sẽ mãi vô tâm mà không biết bản thân mình sai ở điểm nào. Vì vậy hãy tập sống đừng dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ hiện đại lo giữ sắc giữ tiền, hà cớ gì phải giữ chồng. Không có chồng, bạn cũng có thể sống tốt. Không tiền, không sắc mới thật sự là điều bất hạnh nhất của bạn. Thế nên đừng bao giờ dành cả thanh xuân của mình chỉ để chứng minh cho đàn ông biết rằng bạn không thể sống thiếu anh ấy.

Đàn ông sẽ tự động có tâm khi phụ nữ vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Làm vậy là dại lắm đàn bà ơi. Thay vào đó, hãy chứng tỏ cho người đàn ông đó thấy rằng không có anh ấy, bạn vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc. Không có anh ấy, bạn vẫn có thể ăn ngon, mặc đẹp và sống hạnh phúc bên con cái, bên gia đình, bên bạn bè.