Viết cho những người đàn bà miệng nói bỏ nhưng lòng lại chẳng thể buông

Chị bảo với tôi rằng muốn bỏ chồng. Tôi đã nghe câu này hơn mười lần rồi, nhưng lần nào chị cũng không làm được, vì còn thương, vì con cái và vì danh dự của bản thân.

"Chán lắm rồi, chỉ muốn bỏ quách người đàn ông tệ bạc". Nói thì dễ nhưng mấy ai lại làm được? Miệng nói bỏ nhưng lòng lại vấn vương chẳng thể nào buông. Đàn bà là vậy, mệt mỏi, chán chường, đau khổ chỉ than thở ngoài miệng nhưng trong lòng vẫn nhất quyết giữ. Đàn bà không ai nỡ bỏ chồng - Ảnh minh họa: Internet Chị lại hẹn gặp tôi. Lần này chị cũng bảo sẽ bỏ chồng, chứ chị đã quá mệt mỏi với kiểu ăn chơi trác táng, rượu chè thâu đêm của anh rồi. Từ ngày thất nghiệp, anh đâm ra đổ đốn. Bao nhiêu lần chị khuyên nhủ nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Anh nói không muốn đi làm công để người ta đè đầu cưỡi cổ nữa.

Vì anh không muốn làm công ăn lương nên chị mang tiền dành dụm của mình mở cho anh một tiệm sửa đồ điện tử. Vì đúng chuyên môn nên ban đầu anh cũng hứng thú lắm. Thời gian đầu, anh bỏ hẳn rượu chè, bạn bè để tập trung kinh doanh. Nhưng dần dần mọi chuyện lại đâu vào đấy. Dù có khổ đến mấy, phụ nữ cũng sẽ chọn cách níu giữ cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet Những ngày rảnh rỗi không có khách, anh lại rủ rê bạn bè đến tiệm để nhậu nhẹt. Chị đi làm về mệt vừa phải đón con, vừa phải thu dọn tàn cuộc. Có lần nhậu say, anh ẩu đả với bạn bè phải nhập viện khâu mấy mũi trên trán. Chị lại phải vay mượn lo tiền viện phí cho chồng. Cuộc đời chị cứ nai lưng ra làm để gánh những khoản nợ của chồng. Những lần gặp tôi, chị đều than thở, muốn bỏ chồng hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi thấy anh ngoan ngoãn, nịnh nọt, chị lại mủi lòng không bỏ được.

Phụ nữ ngoài miệng nói bỏ nhưng trong lòng không nỡ buông - Ảnh minh họa: Internet Chị nghĩ còn có con nên không thể nào ly hôn. Cuộc đời chị cứ lòng vòng như vậy. Có những lúc mệt mỏi muốn bỏ chồng, nhưng nghĩ tới tính lui cũng chẳng thể bỏ được. Có phải đàn bà lấy chồng ai cũng như vậy? Ai cũng mạnh miệng đòi bỏ người tệ bạc nhưng rồi vẫn không thể nào buông tay? Không ít chị em dọa ly hôn nếu chồng tái phạm, nhưng rồi vẫn vậy. Phụ nữ chẳng ai muốn nhìn cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ. Một phần vì danh dự, một phần vì còn yêu và phần còn lại vì con cái. Họ có rất nhiều lý do để níu kéo cuộc hôn nhân của mình dẫu có đổ nát như thế nào. Ai cũng sợ mang tiếng một đời chồng - Ảnh minh họa: Internet Ngoài miệng thì nói sẽ bỏ chồng nhưng rồi vẫn không thể nào buông tay được. Với họ, gia đình, chồng con là những điều quý giá nhất. Vì vậy mà họ luôn níu giữ, luôn tìm cách để vun vén hết lòng. Tôi không khuyên phụ nữ mệt mỏi thì bỏ chồng, cũng chẳng khuyên phải ráng chịu đựng để giữ mái ấm cho con. Bởi vì quyết định tùy thuộc vào mỗi người. Miễn sao những quyết định đó giúp bạn sống hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn là được.

Cuộc đời phụ nữ có 3 việc, 3 lời nói, 3 nguồn động lực và 3 không nhất định phải ghi nhớ Dưới đây là những nguyên tắc phụ nữ cần phải ghi nhớ để cuộc sống dễ thở, hạnh phúc và chẳng còn buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt.

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