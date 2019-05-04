Lời thề non hẹn biển của đàn ông, chỉ có đàn bà dại mới nhớ

Tâm sự gia đình 04/05/2019 14:38

Đàn bà dại mới để tâm và ghi nhớ những gì đàn ông hứa, còn đàn bà khôn sẽ mặc nhiên xem những lời đó như gió thoảng mây bay.

Có câu đàn ông hay hứa, phụ nữ lại hay tin. Khi yêu đàn ông nói rất nhiều về tương lai của cả hai. "Anh sẽ không yêu ai ngoài em", "anh sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy nhất"... Và phụ nữ lại khắc cốt ghi tâm những lời đó. Mãi đến khi nghe câu nói “anh quên” của đàn ông, phụ nữ lại đau lòng, chua xót.

Lời thề non hẹn biển của đàn ông, chỉ có đàn bà dại mới nhớ - Ảnh 1
Đàn ông hay hứa, phụ nữ lại hay tin - Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần say, Hân nói với tôi rằng cô ấy đang quen một người đàn ông đã có vợ. Anh ta hứa sẽ cho cô một danh phận đàng hoàng. Bởi bản thân anh ta cũng đã quá chán nản người vợ của mình nên hứa sẽ bỏ vợ và cưới Hân.

Cũng vì lời hứa đó mà Hân chờ đợi gần 3 năm trời, mất biết bao nhiêu thời gian và nước mắt. Nhưng cuối cùng, người đàn ông đó lại cùng vợ con sang Mỹ định cư hẳn không về nữa. Thanh xuân, tuổi trẻ và tình yêu của Hân bỗng chốc hóa thành mây khói. Những lời thề hẹn của người đàn ông kia cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Lời thề non hẹn biển của đàn ông, chỉ có đàn bà dại mới nhớ - Ảnh 2
Hân khờ dại khi mãi tin vào những lời người đàn ông đó nói - Ảnh minh họa: Internet

Hân ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ. Lớp phấn trang điểm chảy xuống để lộ gương mặt hốc hác và tiều tụy. Mấy hôm nay, Hân không ngủ được, đêm nào cũng thức đến sáng, cũng chẳng buồn ăn uống và cứ luôn dằn vặt rằng bản thân dại quá.

Dại khi đã tin tưởng vào những lời hoa mỹ của đàn ông. Dại khi đã quá tin vào những điều ngọt ngào mà nuôi mộng tưởng viển vông. 3 năm trời cô ấy đánh đổi tất cả, mặc kệ lời khuyên ngăn của gia đình chỉ vì lời hứa danh phận của anh.

Lời thề non hẹn biển của đàn ông, chỉ có đàn bà dại mới nhớ - Ảnh 3
Đàn bà dại dùng cả thanh xuân để chờ đợi lời hứa của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà ngày ấy, anh ta mang cả tình yêu và niềm tin của cô đi mất. Mọi thứ trong cô dường như sụp đổ hoàn toàn. Cô không tiếc những tình cảm mà mình dành cho anh. Chỉ tiếc thanh xuân đã hoang phí vì một người không xứng đáng. Chỉ vì một lời hứa mà cô đã chờ đợi anh suốt ngần ấy năm trời.

Chỉ vì một câu nói yêu thương mà cô nguyện đánh đổi cả danh dự lẫn thanh xuân để ở bên anh. Vậy mà anh ra đi không một lần nhìn lại. Chỉ có cô là dại khờ mãi ôm mộng tưởng về một tương lai của cả hai. Có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất mà cô sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình.

Lời thề non hẹn biển của đàn ông, chỉ có đàn bà dại mới nhớ - Ảnh 4
Phụ nữ từ nay hãy mạnh mẽ, đừng vội tin bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ơi, đừng dại nữa. Người hứa chỉ giỏi nói, cớ sao bạn lại mang cả thanh xuân để chờ đợi? Có khi họ cũng chẳng nhớ mình nói gì, chỉ có người nghe là ôm mộng suốt đêm dài. Từ nay đừng tin ai cả, hãy tin vào những gì mình thấy, đừng tin vào những thứ mình nghe.

Nếu có yêu, hãy yêu một người giỏi làm, ít nói. Đừng chọn người dẻo miệng. Đàn bà khôn không vì một lời hứa mà chờ đợi cả thanh xuân. Chỉ có đàn bà dại mới tin những lời mật ngọt của đàn ông.

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