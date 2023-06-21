Vũ khí bí mật giúp vợ không làm gì cũng khiến chồng 'mê mệt', quấn mãi không buông

Phụ nữ yêu 21/06/2023 17:05

Chỉ cần biết được tuyệt chiêu này, cánh mày râu sẽ mê bạn như điếu đổ, đi đâu cũng nhớ về vợ.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng giao tiếp tốt giữa các cặp vợ chồng hoặc người yêu sẽ có hiệu quả trong việc cải thiện chức năng cương dương đối với nam giới.

Trích dẫn kết quả của một nghiên cứu tại Trường Y thuộc Đại học Vienna ở Áo trên cổng thông tin chuyên về sức khỏe và văn hóa tình dục lành mạnh, cho biết: “Sự phục hồi khả năng cương cứng của nam giới phần lớn là do cải thiện khả năng giao tiếp với người yêu hoặc của các cặp vợ chồng". 

Vũ khí bí mật giúp vợ không làm gì cũng khiến chồng 'mê mệt', quấn mãi không buông - Ảnh 1
 Giao tiếp tốt giữa các cặp vợ chồng hoặc người yêu sẽ có hiệu quả trong việc cải thiện chức năng cương dương đối với nam giới - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu trên 30 cặp vợ chồng ở độ tuổi 41-65 tuổi đã chung sống với nhau 20-30 năm để xem xét ảnh hưởng của rối loạn chức năng tình dục đối với mối quan hệ vợ chồng. 

Kết quả là, những đàn ông bị rối loạn chức năng tình dục cho thấy sự cải thiện về đáp ứng tình dục không chỉ ở nhóm điều trị bằng hormone (oxytocin) mà còn ở nhóm dùng giả dược. Nhờ cải thiện khả năng giao tiếp của các cặp vợ chồng tham gia nghiên cứu, những người đàn ông gặp vấn đề về khả năng cương dương đã cho thấy sự cải thiện đáng kể.     

Vũ khí bí mật giúp vợ không làm gì cũng khiến chồng 'mê mệt', quấn mãi không buông - Ảnh 2
Nhờ cải thiện khả năng giao tiếp giữa vợ chồng, những người đàn ông gặp vấn đề về khả năng cương dương đã cho thấy sự hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu giải thích: "Khi các cặp đôi nói chuyện nhiều hơn về đời sống tình dục của họ trong một mối quan hệ suôn sẻ và ghi nhật ký chung, phản ứng tình dục của họ tăng lên và hiệu quả điều trị cũng tăng lên". 

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh: “Kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa to lớn đối với tất cả các nhà trị liệu tình dục", và cho biết rằng “Mặc dù sử dụng thuốc rất quan trọng để điều trị một số triệu chứng của căn bệnh này, nhưng giao tiếp hoặc tương tác giữa những người yêu nhau hoặc của các cặp vợ chồng còn quan trọng hơn". 

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